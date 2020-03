Covid in Umbria, 1.051 casi: ‘solo’ 28 in più

Un incremento di appena 28 persone contagiate rispetto a domenica 29 marzo. Presto per trarre conclusioni, ma è un buon dato – trend ancora in discesa – quello aggiornato alle ore 8 di lunedì 30 marzo per il Covid-19 in Umbria. I positivi salgono a 1.051 per un +2,57% in termini percentuali rispetto alle 24 ore precedenti: 30 sono di fuori regione, 792 risiedono in provincia di Perugia e 226 in quella di Terni. I pazienti guariti ufficialmente sono 15, 9 dei quali residenti in provincia di Perugia ed i restanti nell’area ternana. I tamponi totali effettuati sono 8.150.

EMERGENZA CORONAVIRUS – UMBRIAON

COVID UMBRIA, I DECESSI SALGONO A 33

Decessi e clinicamente guariti

Sono 169 le persone clinicamente guarite, di cui 113 residenti nella provincia di Perugia e 56 in quella di Terni. I deceduti ;sono diventati 33: 20 residenti nella provincia di Perugia e 12 in quella di Terni, 1 di fuori regione.

CASTEL GIORGIO: «NON TRASFERITE I NOSTRI FAMILIARI MALATI»

Ricoveri, terapie intensive, isolamenti

I ricoveri ospedalieri sono in totale 220 (8 persone in più rispetto all’aggiornamento di domenica mattina): 155 residenti nella provincia di Perugia e 52 in quella di Terni, 13 sono di fuori regione. I ricoveri nell’ospedale di Perugia sono 76, 60 in quello di Terni, 34 a Città di Castello, 39 a Pantalla, 5 a Orvieto, 6 a Foligno. Dei 220 ricoverati, 47 (incremento di 1 unità rispetto all’ultimo aggiornamento) sono in terapia intensiva: 19 nell’ospedale di Perugia, 16 al ‘Santa Maria’ di Terni, 6 a Città di Castello, 1 nell’ospedale di Pantalla, 5 in quello di Orvieto. Le persone in osservazione sono 2.864: di queste, 2.182 sono nella provincia di Perugia e 682 in quella di Terni. Sempre alla stessa data risultano 3.827 soggetti usciti dall’isolamento, di cui 3.020 nella provincia di Perugia e 807 in quella di Terni.

IL ‘VUOTO’ DI TERNI IN CENTRO E NEI QUARTIERI – FOTO MIRIMAO

Alloggi personale sanitario, Regione attiva e-mail

Regione Umbria e Centro Operativo Regionale hanno attivato la casella di posta elettronica sanitassistenza@regione.umbria.it a disposizione degli operatori sanitari per segnalare eventuali necessità, in particolare la richiesta di alloggio alternativo alla propria abitazione. Sarà così possibile individuare soluzioni abitative idonee.

TERNI, SARTORIA FA MASCHERINE MA I MATERIALI SCARSEGGIANO: «UNIAMOCI»

Mascherine a Lugnano in Teverina

Al via anche a Lugnano in Teverina la distribuzione delle mascherine tra i cittadini, grazie alla donazione di un imprenditore locale: lo annunciano il sindaco, Gianluca Filiberti, e il vice, Alessandro Dimiziani. «Un gesto di grande umanità – commentano – che l’amministrazione comunale e i cittadini hanno ben apprezzato e che ha dimostrato vero senso di solidarietà, oggi importantissimo in questa terribile epidemia». La prima tranche è composta da 500 pezzi in regola con le norme sanitarie per il contenimento delle particelle salivali. Ad ogni famiglia saranno spedite in una busta due mascherine contenenti anche le istruzioni per il corretto uso. La distribuzione verrà materialmente fatta dalla Protezione civile, con la quale il Comune ha istituito una cabina di regia per la gestione dell’emergenza. La precedenza è per i soggetti più fragili come persone anziane e inferme e per tutti gli operatori esposti a rischio tra cui personale medico, infermieristico, forze dell’ordine, commercianti ed altre categorie esposte. Successivamente saranno acquistate anche altre mascherine utilizzando anche le due donazioni in denaro, da 500 euro ciascuna, fatte da un altro imprenditore locale e da un gruppo di giovani sportivi. «Questi lodevoli gesti di solidarietà – commentano il sindaco Filiberti e il vice Dimiziani – permetteranno all’amministrazione comunale, mentre verrà distribuita la prima tranche, di effettuare ulteriori ordini di mascherine al fine di dotare nel più breve tempo possibile tutti i residenti del comune dei dispositivi di protezione e di provvedere anche tramite fondi comunali alla disinfezione delle zone del paese più vulnerabili». L’amministrazione comunale annuncia poi che oggi aprirà un capitolo di bilancio dove far confluire tutte le eventuali altre donazioni che potrebbero giungere dalla popolazione. «Vogliamo ringraziare tutti i cittadini che stanno dimostrando di rispettare le direttive a non uscire di casa – sottolineano i due amministratori – e coloro che stanno adoperandosi per fronteggiare l’emergenza Covid-19, sia privati cittadini che imprenditori, oltre al personale medico e sanitario, le forze dell’ordine, i dipendenti comunali, i commercianti e tutti coloro che ogni giorno sono in prima linea contro questa epidemia».

TERNI, FARMACIA CONTI DONA MILLE MASCHERINE ALL’OSPEDALE

Terni, elenco aggiornato per consegne alimentari a domicilio

L’amministrazione comunale di Terni si è attivata attraverso l’ufficio commercio e artigianato per far sapere alla cittadinanza quali sono gli operatori del settore alimentare che effettuano consegne a domicilio in città. Lo comunica l’assessore al commercio del comune di Terni, Stefano Fatale. Tutti i commercianti e gli artigiani interessati sono invitati a compilare il modulo (scaricabile anche qui in formato .odt e formato .pdf) che è stato loro inviato, mandarlo via e-mail al Comune di Terni e, grazie alla collaborazione dell’ufficio relazioni con il pubblico (Urp-Sportello del cittadino), saranno realizzati elenchi costantemente aggiornati di chi sarà disponibile alle consegne a domicilio, con i numeri di telefono, mail e tipologie di prodotto. In alternativa gli operatori potranno anche telefonare al numero dello Sportello del cittadino (0744.432201 – sportello.cittadino@comune.terni.it) e comunicare i loro dati. Gli elenchi saranno diffusi ai cittadini tramite il sito web dell’ente, i media locali e i social. Intanto è possibile consultare l’elenco elaborato ed in fase di aggiornamento con le consegne degli alimenti a domicilio per tutti i cittadini nella pagina dell’Urp-InComune.

Articolo in aggiornamento