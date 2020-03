Covid Umbria, 1.023 positivi: ‘solo’ +5,57%

Sono 1.023 le persone positive al Covid-19 in Umbria alle ore 8 di domenica 29 marzo, con un incremento tra i più bassi su scala regionale dall’inizio dell’emergenza (54 unità, vale a dire +5,57% rispetto ai dati di sabato). Le guarigioni salgono a 13 (alle ore 8 di sabato erano 12): 7 persone residenti in provincia di Perugia e 6 in quella di Terni. I tamponi effettuati complessivamente sono 7.685.

IN UMBRIA IL NUMERO DELLE VITTIME SALE A TRENTUNO

Positivi, ricoveri, terapie intensive

Tra i 1.023 pazienti positivi, 30 sono di fuori regione, 775 sono residenti nella provincia di Perugia e 218 in quella di Terni. Sono ricoverati in 212 (incremento di 9 unità rispetto alle ore 8 di sabato 28 marzo): 152 sono residenti in provincia di Perugia e 47 in quella di Terni, 13 sono di fuori regione. I ricoveri nell’ospedale di Perugia sono 76, quindi 56 al ‘Santa Maria’ di Terni, 31 a Città di Castello, 40 a Pantalla, 4 a Orvieto e 5 a Foligno. Dei 212 ricoverati, 46 sono in terapia intensiva (2 in più nelle ultime 24 ore): 20 a Perugia, poi 16 a Terni, 5 a Città di Castello, 4 ad Orvieto ed 1 a Pantalla. Risultano invece 82 le persone clinicamente guarite – in attesa dell’esito del secondo tampone di conferma – di cui 42 residenti nella provincia di Perugia e 40 in quella di Terni.

Isolamenti e osservazioni



Le persone in osservazione sono 3.054: di queste, 2.363 sono nella provincia di Perugia e 691 in quella di Terni. In 3.354 sono usciti dall’isolamento, 2.574 nella provincia di Perugia e 780 in quella di Terni.

I guariti, chi sono

I pazienti ‘clinicamente guariti’ sono quelli che, dopo aver presentato manifestazioni cliniche come febbre, rinite, tosse, mal di gola e, nei casi più gravi, polmonite con insufficienza respiratoria, diventano asintomatici, pur risultando ancora positivi al test. In questo caso, pur non essendo più necessario il ricovero, il paziente non può ritornare alla vita di comunità perché ancora con una carica virale elevata. Il paziente ‘ufficialmente guarito’, invece, è colui che risulta negativo in due test consecutivi, effettuati a distanza di 24 ore l’uno dall’altro.

Centro salute Amelia chiuso lunedì

Dopo la positività di una infermiera al Covid-19, anche se l’intervento era già in calendario, la direzione del distretto sociosanitario di Narni-Amelia informa che «per l’intera giornata di lunedì 30 marzo rimarrà chiuso il Centro di salute di Amelia in via Primo Maggio per l’esecuzione delle operazioni programmate di sanificazione degli ambienti». Le attività riprenderanno regolarmente nella giornata di martedì 31 marzo. L’Usl Umbria 2 «rinnova l’invito alla popolazione a seguire con rigore e massima attenzione le misure e le indicazioni per il contenimento della diffusione del virus. Si raccomanda quindi di stare in casa e di non muoversi».

Stabili le condizioni di Landrini

Si trova in ospedale a Terni il primo cittadino di Spello, positivo al covid-19: «Vi rendo noto – informa il vice, Guglielmo Sorci – che le condizioni di salute del nostro sindaco Moreno Landrini sono ad oggi stabili, il che ci fa ben sperare. Ci auguriamo che nei prossimi giorni possano solo migliorare.

Voglio cogliere l’occasione per ringraziare la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, e le tante autorità politiche e civili che hanno espresso pensieri di sentita vicinanza. Innumerevoli gli amici e i concittadini che hanno fatto altrettanto, nelle forme più diverse. A tutti, i più sentiti ringraziamenti miei personali e dell’intera giunta comunale».



