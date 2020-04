Covid Umbria, 370 casi in meno in 7 giorni

Alle ore 8 di domenica 19 aprile in Umbria, dall’inizio dell’emergenza coronavirus, sono risultate positive 1.348 persone. L’incremento rispetto all’aggiornamento di sabato mattina è di 4 unità. Attualmente i positivi al Covid-19 in Umbria sono 645, 83 in meno rispetto al precedente aggiornamento, in ragione delle 86 guarigioni ‘ufficiali’ registrate nelle ultime 24 ore e, purtroppo, del 58esimo decesso avvenuto in Umbria. Il totale dei guariti ‘ufficiali’ sale a 645 unità. I ‘clinicamente guariti’ sono invece 209 (-48). Da domenica 12 aprile a domenica 19 aprile il numero degli attualmente positivi al Covid in Umbria è sceso di 370 unità

Ricoveri, isolamenti, tamponi

Le persone attualmente ricoverate in Umbria sono 138 (-3 rispetto a sabato mattina), 30 delle quali (-2) in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.471 (-162) e sempre alle ore 8 di domenica risultano 11.617 (+471) usciti dall’isolamento. Lieve calo rispetto agli ultimi giorni per i tamponi – 1.065 nelle ultime 24 ore – che sono in totale 22.155 dall’inizio dell’epidemia.

