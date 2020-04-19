Covid Umbria, decessi salgono a cinquantotto

L’ultimo a perdere la vita è stato un 91enne ricoverato all’ospedale di Città di Castello

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L'ospedale di Città di Castello

19 Apr 2020 11:20

Dopo due giorni senza ulteriori vittime, purtroppo nella giornata di sabato in Umbria è stato registrato il 58esimo decesso legato all’epidemia da coronavirus. A perdere la vita è stato un 91enne ricoverato dallo scorso 27 marzo nell’ospedale di Città di Castello.

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