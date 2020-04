Covid Umbria, meno di 300 i casi attuali

Alle ore 8 di giovedì 30 aprile, dall’inizio dell’emergenza in Umbria, sono 1.392 le persone risultate positive al Covid-19. L’incremento, nelle ultime 24 ore, è stato di un solo positivo su 1.522 tamponi: un numero di test tornato su livelli mediamente alti (36.459 in totale).

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

Trend in costante discesa

Continua a scendere il numero degli attuali positivi: alle 8 di giovedì sono 299 con una diminuzione di 29 unità rispetto all’aggiornamento precedente. Le persone ufficialmente guarite dal Covid-19 sono 1.026 (+29) mentre i decessi in Umbria, legati all’epidemia da coronavirus, sono 67. Le persone clinicamente guarite sono 66.

Ricoveri verso la normalità

Continuano a diminuire anche le persone positive ricoverate: 84 negli ospedali umbri, con un calo di 9 pazienti rispetto a mercoledì mattina. Di questi, 16 – dato invariato – sono in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono sempre 945, mentre 15.389 (+487) non debbono più sottostare alla misura, precedentemente attuata.

COVID UMBRIA, MAPPA COMUNI AL 29 APRILE

Camera commercio Perugia: «Resta in lockdown 25,6% imprese»

La CamCom ha calcolato – sulla base dei codici Ateco – che nella provincia perugina saranno 15.533 le imprese che resteranno in lockdown: «Dati che vanno interpretati – spiega il presidente Giorgio Mencaroni – e che comunque non ci autorizzano a ritenere che il 74,4% delle imprese autorizzate al lavoro, sia sufficiente per parlare di passo decisivo verso la fine del lockdown. Doveva essere tenuta in maggiore considerazione la logica della filiera: va da se, ad esempio, che se si tiene in lockdown il Commercio al dettaglio, a patirne è l’intero sistema del turismo; senza dimenticare che anche la parte di Commercio autorizzata fin qui, è meno della metà delle sua dimensione settoriale: 6.100 imprese su oltre 14 mila; è troppo lunga l’attesa fino al 18 maggio, lunghissima per imprese ormai stremate. E rischia di essere esiziale una riapertura al 1 giugno per le nostre migliaia di imprese bar, ristorazione e imprese per servizi alla persona come parrucchieri, barbieri, estetiste. Le 15.533 imprese, che restano obbligate alla chiusura, alcune fino al 18 maggio, altre fino al 1 giugno, hanno un peso strategico che va ben oltre il 25,6% che rappresenteranno il 4 maggio». Sono 45.176 le imprese che potranno riprendere.

‘Average Ternano Guy’, raccolta conclusa

Successo per la raccolta fondi organizzata dalla pagina Facebook ‘Average Ternano Guy’ in favore dell’azienda ospedaliera di Terni. La campagna ha consentito di raccogliere ben 21.800 euro, già bonificati al ‘Santa Maria’ con lo scopo di sostenerne le attività in questa fase di gestione dell’emergenza sanitaria da coronavirus.

San Gemini e la solidarietà

Anche il Gruppo Frati Rione Piazza di San Gemini scende in campo per la solidarietà nell’emergenza sanitaria causata del covid-19 organizzando una raccolta fondi da donare al Comune che poi utilizzerà per iniziative a favore della popolazione. Tutti i dettagli su come e dove donare saranno illustrati in una diretta Instagram di Andrea Fabi (andreafabi11) venerdì 1° maggio a partire dalle 21.30. «Nel corso della diretta – annuncia Andrea – interverranno diversi sangeminesi e non solo, si svolgerà un simpatico quiz a premi e, ovviamente, comunicheremo tutti i dettagli per poter effettuare le donazioni».

Articolo in aggiornamento