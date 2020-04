Covid Umbria, casi attuali scendono a 328

Alle ore 8 di mercoledì 29 aprile, dall’inizio dell’emergenza coronavirus, in Umbria sono risultate positive 1.391 persone: l’incremento registrato nelle ultime 24 ore è di 12 unità, in larga parte dipendente dai tamponi effettuati ai residenti della ‘zona rossa’ di Giove (Terni).

Calo costante dei positivi

Scendono ancora gli attuali positivi: sono 328 con un decremento di 23 persone rispetto a martedì mattina. Ciò in ragione delle guarigioni ufficiali (34 per un totale di 997) e di un decesso che martedì ha portato il totale a 66. I clinicamente guariti sono al momento 67 (-9).

I ricoveri

Lento e costante calo, da giorni, dei ricoveri: alle 8 di mercoledì sono 93 le persone positive al Covid-19 negli ospedali umbri. Di queste, 16 (-1) sono nelle intensive.

Isolamenti e tamponi

Nell’ultimo aggiornamento si contano 945 persone in isolamento domiciliare con una diminuzione di 36 unità. Sono invece 14.902 quelle che, già sottoposte, non devono più sottostare alla misura (+308 rispetto a martedì mattina). Su livelli medi il numero dei tamponi delle ultime 24 ore: 1.056 per un totale di 34.937.

‘I Pagliacci’ donano mascherine alla questura di Terni

Alessandro Rossi, presidente dell’associazione ‘I Pagliacci’ di Terni, i volontari che hanno come scopo primario quello di portare un sorriso ai bambini ricoverati nella clinica pediatrica e nel day surgery dell’azienda ospedaliera di Terni, in segno di attenzione nei confronti del lavoro delle forze dell’ordine, ha voluto donare 400 mascherine agli operatori della polizia di Stato impegnati sul territorio. Mercoledì mattina il presidente Rossi è stato ricevuto dal questore Roberto Massucci e dalla dottoressa Mariantonia Di Sanzo, che gli hanno consegnato una medaglia della questura di Terni, ringraziandolo per il gesto significativo, a testimonianza della riconoscenza della comunità ternana all’operato dei poliziotti in questo momento di particolare emergenza.

