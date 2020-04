Covid Umbria, ‘solo’ 10 casi in un giorno

Dai dati aggiornati alle ore 8 di martedì 7 aprile, 1.263 persone (+10 rispetto all’aggiornamento di lunedì mattina) in Umbria risultano positive al virus Covid-19, di cui 933 in provincia di Perugia (+4) e 288 in quella di Terni (+4). I guariti sono 89 (+5 rispetto lunedì mattina) di cui 67 provincia di Perugia (+4) e 22 in quella di Terni (+1).

UMBRIA, ANCORA DECESSI LEGATI AL COVID-19

Guarigioni e decessi

Risultano 279 i clinicamente guariti (+26), di cui 204 residenti nella provincia di Perugia (+27) e 75 (-1) in quella di Terni. I deceduti sono 49 (+5 rispetto a lunedì mattina): 28 (+3) residenti nella provincia di Perugia e 17 (+2) in quella di Terni, 4 di fuori regione.

MESSA SENZA GUANTI: «TUTTI IN ISOLAMENTO»

Positivi, ricoveri e intensive

Dei 1,263 pazienti positivi (dei quali 42 provengono da fuori regione), attualmente sono ricoverati in 198 (-7 rispetto al precedente aggiornamento). Di questi, 140 (-6) sono residenti nella provincia di Perugia e 49 (-1) in quella di Terni, 9 sono di fuori regione. I ricoveri nell’ospedale di Perugia sono 57 (-3 rispetto a lunedì), 52(-2) in quello di Terni, 35 (+1) a Città di Castello, 41 (-1) a Pantalla, 5 (invariato) a Orvieto, 8 (-2) a Foligno. Dei 198 ricoverati, 41 (diminuzione di 5 unità rispetto a lunedì) sono in terapia intensiva, 13 (-4) nell’ospedale di Perugia, 14 (-1) in quello di Terni, 7 (invariato) a Città di Castello, 5 (invariato) in quello di Orvieto, 2 (invariato) a Foligno.

SCONFIGGE COVID-19 A 72 ANNI: «GRAZIE TERNI»

Isolamenti domiciliari e tamponi

Le persone in isolamento domiciliare sono 4.284 (-198): di questie, 3.628 (-80) sono nella provincia di Perugia e 656 (-118) in quella di Terni. Sempre alla stessa data, risultano 6.157 (+198) persone uscite dall’isolamento, di cui 4.890 (+80) nella provincia di Perugia e 1267 (+118) in quella di Terni. Nel complesso alle ore 8 del 6 aprile sono stati eseguiti in totale 13.274 tamponi (+701): si torna a livelli ‘normali’ dopo la flessione del weekend. I dati e tutte le notizie relative all’emergenza coronavirus sono consultabili sul sito web www.regione.umbria.it/coronavirus in cui è stata attivata una dashboard (https://coronavirus.regione.umbria.it/) che fornisce tutti i dati in merito all’evoluzione del Covid-19 in Umbria.

OBBLIGO MASCHERINE ANCHE A BASCHI – L’ORDINANZA DI BERNARDINI

STESSO DISCORSO PER ARRONE, MULTE DA 100 A 300 EURO – L’ORDINANZA DI DI GIOIA

La Fondazione Carla Fendi dona

Donazione della Fondazione Carla Fendi all’azienda Usl Umbria 2. Nei giorni scorsi è stato consegnato al direttore del dipartimento per l’assistenza farmaceutica, Fausto Bartolini, uno stock di 10 mila mascherine chirurgiche che andranno a potenziare le scorte degli ospedali ‘San Matteo degli Infermi’ di Spoleto e ‘San Giovanni Battista’ di Foligno. Alla Fondazione Carla Fendi giunge il sentito ringraziamento del commissario straordinario della Usl2, Massimo De Fino, e della direzione strategica dell’azienda sanitaria.

ALLOGGI GRATIS AI MEDICI IN PRIMA LINEA: ACCORDO

Terni, i servizi telefonici di Caritas e San Martino

La Caritas di Terni-Narni-Amelia e l’associazione di volontariato San Martino hanno attivato il numero verde 800.766.455 per offrire servizi di ascolto psicologico dalle ore 9.30 alle 12.30, dal lunedì al venerdì; informazioni e orientamento ai servizi, ai sussidi e sostegni economici offerti sul territorio per l’emergenza dalle 9.30 alle 12.30, dal lunedì al venerdì, e dalle 14 alle 16 dal lunedì al giovedì. Un team composto da personale esperto e qualificato fornirà aiuto per affrontare nel migliore dei modi questi giorni di isolamento a casa, fornendo assistenza e supporto morale e psicologico a chi più di altri risente dell’emergenza sanitaria in corso.

DANNO FALSA RESIDENZA PER EVITARE SANZIONI: NIENTE DA FARE

Terni, prorogata sospensione mercato settimanale

Un atto scontato che il sindaco di Terni, Leonardo Latini, ha certificato martedì mattina con una specifica ordinanza: la sospensione del mercato settimanale del mercoledì al Foro Boario è prorogata fino a lunedì 13 aprile.

A TERNI LIBRI E COMPUTER A CASA DEGLI STUDENTI

Arrone, Baschi e Umbertide, obbligo mascherine

Da martedì scatta l’obbligo di indossare le mascherine – o, in subordine, qualsiasi altro indumento a copertura di naso e bocca – all’interno delle attività economiche commerciali anche ad Arrone e Baschi: i sindaci Fabio Di Gioia e Damiano Bernardini hanno firmate le rispettive ordinanze. Per i trasgressori sono previste sanzioni pecuniarie. Nel perugino anche Umbertide ha preso questa decisione: c’è il provvedimento del primo cittadino Luca Carizia.

ANCE: «PENSARE AD UN ‘CURA UMBRIA’»

Solidarietà ad Amelia

L’Ente Palio dei Colombi ha consegnato settanta pacchi di prodotti alimentari destinati alla distribuzione solidale: l’iniziativa ha coinvolto le cinque contrade amerine in seguito all’iniziativa promossa dal Comune per aiutare le famiglie in difficoltà. «Molto apprezzato l’intervento del Gruppo ordine di Malta Cisom Terni – Amelia che, colonna portante dell’iniziativa e primo responsabile delle operazioni di consegna, anche a domicilio, ha attivamente partecipato alle operazioni di scarico e sistemazione delle derrate alimentari donate». All’interno dieci chili di prodotti di primo consumo. Dal presidente Carlo Paolocci il plauso «a tutti i componenti delle contrade amerine che hanno aderito con lo slancio degno delle migliori tradizioni a questa ulteriore gara che, almeno questa volta, non ha visto competizioni sul campo ma uno sforzo ammirevole, congiunto e solidale di tutti i contradaioli nell’aiutare quanti, in questo difficile momento, hanno più bisogno di aiuto».

