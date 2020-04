Covid Umbria, 14 nuovi casi ma meno tamponi

Dai dati aggiornati alle ore 8 di lunedì 6 aprile, 1.253 persone in Umbria (+14 rispetto alle ore 12.45 di domenica 5 aprile) risultano positive al virus Covid-19: 929 in provincia di Perugia (+4 sull’aggiornamento precedente) e 284 in quella di Terni (+9). I guariti sono 84 (+28 rispetto al precedente aggiornamento) di cui 63 provincia di Perugia (+20) e 21 in quella di Terni (+8).

EMERGENZA CORONAVIRUS – UMBRIAON

COVID, 45 I DECESSI IN UMBRIA

Guariti e decessi

Risultano 253 clinicamente guariti (+11), di cui 177 (stabile) residenti in provincia di Perugia e 76 (+11) in quella di Terni. I deceduti sono 45 (+1 rispetto alle ore 12.45 di domenica 5 aprile): 25 (+1) residenti nella provincia di Perugia e 15 (stabile) in quella di Terni, 4 di fuori regione.

PORANO: CRESCE NUMERO SUORE POSITIVE – MUORE SUORA DI 103 ANNI

Ricoveri e intensive

Dei 1.253 pazienti positivi (40 dei quali provengono da fuori regione), alle ore 8 del 6 aprile sono ricoverati in 205 (incremento di una unità rispetto al precedente aggiornamento): di questi, 146 (-2) sono residenti nella provincia di Perugia e 50 (+3) in quella di Terni, 9 sono di fuori regione. I ricoveri nell’ospedale di Perugia sono 60 (stabile), 54 (+3) in quello di Terni, 34 (-1) a Città di Castello, 42 (-1) a Pantalla, 5 (invariato) a Orvieto, 10 (invariato) a Foligno. Dei ricoverati, 46 (+1 rispetto alle ore 12.45 di domenica) sono in terapia intensiva, 17 (invariato) nell’ospedale di Perugia, 15 (invariato) in quello di Terni, 7 (+1) a Città di Castello, 5 in quello di Orvieto (invariato), 2 (invariato) a Foligno.

RIPARTENZA AST: «COSÌ NON VA»

POLEMICHE PER LA MESSA A MARSCIANO: VIDEO – IL PARROCO SI DIFENDE

Isolamenti e tamponi

Sempre alle ore 8 di lunedì 6 aprile, le persone in isolamento domiciliare sono 4.482 (-94): di queste, 3.708 (-70) sono nella provincia di Perugia e 774 (-24) in quella di Terni. Sempre alla stessa data, risultano 5.959 (+296) persone uscite dall’isolamento, di cui 4.810 (+240) nella provincia di Perugia e 1.149 (+56) in quella di Terni. Nel complesso sono stati eseguiti 12.573 tamponi (+215): sabato erano stati 549 e la diminuzione, nel giorno festivo, risulta evidente.

PERUGIA, INFERMIERE POSITIVO AL ‘COVID’: «CI SENTIAMO ABBANDONATI»

Donazioni, Comune Terni apre conto corrente

«Si tratta di un conto corrente del Comune – spiega l’assessore al welfare Cristiano Ceccotti – e prima ancora della città, che sarà gestito nella massima trasparenza, in collaborazione con il Cesvol, il centro servizi per il volontariato e con la sua rete di oltre 500 associazioni». L’Iban è IT 83 R 02008 14411 000105891081, Bic Swift UNCRITM1538. «Il protocollo d’intesa con il Cesvol ci consente di creare una sinergia, attraverso il centro servizi per il volontariato, con circa 520 organizzazioni no profit che operano sul territorio della provincia di Terni: lo scopo è di avere sempre il polso della situazione sulle esigenze sanitarie e quelle dei cittadini, facendo rete tra realtà associative, servizi pubblici e privati, istituzioni locali per definire la destinazione delle risorse sulla base delle necessità: povertà estrema, sostegno degli anziani o persone in condizione di fragilità, solitudine e isolamento preventivo (consegna beni alimentari, farmaceutici e parafarmaceutici), famiglie in condizioni di disagio sociale economico anche temporaneo, emergenze sanitarie da vincolare al raggiungimento di obiettivi specifici, che verranno definiti e individuati attraverso un confronto con le istituzioni competenti».

TERNI, LA PICCOLA MATILDE DONA I SUOI ‘RISPARMI’ ALL’OSPEDALE

PLASMA ANTI COVID: «UMBRIA, AGISCI E DONA»

Centro pari opportunità: l’attività

«In Umbria, come altrove, le operatrici dei centri antiviolenza e i servizi della rete preposta alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere continuano a essere presenti, pur tra le difficoltà e i rischi del momento, per garantire una risposta alle donne vittime di violenza e ai loro figli e figlie, garantendo loro ascolto, accoglienza e ospitalità nelle emergenze». Così Chiara Pucciarini, presidente del Cpo della Regione Umbria: «Nel momento difficile che stiamo attraversando – afferma -, siamo tutte e tutti tenuti necessariamente e responsabilmente a rispettare le restrizioni che le istituzioni hanno messo in campo per contenere il coronavirus. Chi lavora nell’ambito della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere è purtroppo consapevole che, d’altro canto, tali necessarie misure rappresentano per molte donne vittime di violenza domestica un aumento del rischio per la propria sicurezza: restare in casa e condividere costantemente lo spazio con il partner violento può infatti moltiplicare le circostanze in cui la propria incolumità viene ulteriormente compromessa. L’isolamento – continua – è una delle caratteristiche più comuni delle relazioni in cui le donne subiscono violenza e qualunque operatrice impegnata nei servizi può confermare quella che già è una evidenza all’interno delle dinamiche della violenza domestica, ovvero il rischio di una sua esacerbazione durante i periodi di vacanza dal lavoro. Se per tante donne, infatti, poter andare al lavoro, assentarsi da casa per le necessità quotidiane, semplicemente accompagnare i propri figli a scuola significa poter sottrarsi anche solo temporaneamente alle dinamiche di abuso e di controllo con le quali sono costrette a vivere tutti i giorni, al momento questo non è possibile. La situazione di condivisione forzata degli spazi familiari con il proprio aggressore e la necessità attuale di dover ridurre i contatti con l’esterno, inoltre, rappresentano per le donne vittime di violenza un ulteriore ostacolo nel chiedere aiuto. L’attuale, drammatico contesto, non cambia la necessità valida ogni singolo giorno di garantire la sicurezza delle donne e dei bambini dalla violenza: è quindi fondamentale – sottolinea – anche in questo difficile momento che le donne sappiano che i servizi in grado di sostenerle nella loro lotta quotidiana contro la violenza sono presenti e operativi». Attivi, 24 ore su 24, il numero di telefono nazionale antiviolenza 15.22 e il numero verde regionale di accesso ai vari servizi territoriali 800.861126. Pucciarini conclude ringraziando «tutte le operatrici antiviolenza, impegnate anche oggi nei Centri antiviolenza di Perugia, Terni, Spoleto, Città della Pieve, Orvieto e Narni, nell’auspicio che sia loro garantito di poter svolgere il loro importante compito in sicurezza e con il doveroso appoggio delle istituzioni e della cittadinanza tutta».

TERNI, ANCRI DONA 200 MASCHERINE AL ‘SANTA MARIA’

Affitti e inquilini: «40 mila famiglie umbre in difficoltà»

Sono Sunia, Sicet e Uniat a lanciare l’allarme in merito agli inquilini umbri in affitto: «La Regione Umbria, si legge in una nota dell’assessore Melasecche, ha stanziato un fondo di 670 mila euro per morosità incolpevole, ma tale fondo, oltre a essere assolutamente insufficiente, è esteso solo ai Comuni ad alta tensione abitativa e non a tutti i cittadini e altro non è che un vecchio fondo statale, nato nel 2013 la cui istituzione è stata dettata da una scelta politica mirata a calmierare il mercato privato, per rispondere agli effetti della crisi del 2008 in assenza di nuovi alloggi di edilizia residenziale. Le Regioni, a cui il fondo viene ripartito, ne hanno però speso negli anni passati la metà e l’Umbria ancora meno, a causa delle condizioni poste nel bando per potervi accedere. I sindacati degli inquilini dell’Umbria, Sunia, Sicet e Uniat, chiedono alla Regione di implementare il fondo di sostegno all’affitto e di renderlo subito disponibile, allargando la platea degli aventi diritto (studenti, conduttori, conduttori di immobili ad uso diverso dall’ abitazione), ed estendendolo a tutti i Comuni, perché i cittadini sono tutti uguali e non vanno lasciati soli. I sindacati chiedono inoltre alle associazioni dei proprietari la firma immediata di un protocollo che veda la rinegoziazione dei canoni di locazione, a fronte di una minore imposizione fiscale per i locatori. Infine la richiesta ai Comuni di intervenire sull’aliquota Imu azzerandola per tutti quei proprietari che si rendano disponibili a ricontrattare e ad abbassare il canone di locazione ai propri conduttori per il solo periodo di emergenza legato al covid-19».

GUALDO TADINO, OBBLIGO DI MASCHERINE E GUANTI

Bevagna, mascherine per la polizia Locale

Diverse realtà cittadine si sono attivate per aiutare gli agenti ed i volontari in prima linea per fronteggiare l’emergenza: al comando sono state consegnate 50 mascherine da parte dell’associazione ‘La Nocciola di Bevagna’ e dell’Avis: «Grazie per questo gesto – le parole di Ermelindo Bartoli, il comandante – che costituisce uno stimolo in più nel continuare il nostro lavoro, visto che ci fa sentire la vicinanza dei cittadini». Altre 50 mascherine sono state donate dalla farmacia del dottor Pietro Santi, insieme a spray a base alcolica e una lista di procedure corrette per sanificare i dispositivi. Novità anche per i negozianti, come informa il sindaco Annarita Falsacappa: «Dobbiamo contenere la diffusione del virus e dobbiamo farlo tutti insieme». Consegnate ai commercianti di Bevagna e Cantalupo le mascherine: saranno date ai cittadini che escono per la spesa e non ne hanno.

PERUGIA AL TEMPO DEL CORONAVIRUS – FOTO