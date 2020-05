Covid, 71° decesso. Un positivo in più su 1.435 tamponi

Un solo caso positivo in più su 1.435 tamponi effettuati. Continuano a scendere gli attuali contagiati: sono 180, quindici in meno rispetto a giovedì. Questo l’aggiornamento fornito dalla Regione sul covid-19 in Umbria alle 8 di venerdì mattina. C’è un nuovo decesso (71 in totale).

Più guarigioni. In 6 restano in terapia intensiva



Le guarigioni sono 1.155 (+15), i clinicamente guariti salgono invece a 61 (+7). Dei pazienti positivi attualmente sono ricoverati in 53 (-3), di questi 6 (-3) sono in terapia intensiva. I soggetti in isolamento domiciliare sono 758 (-11), mentre altri 327 ne sono uscite (nel complesso risultano 17.331). Infine i tamponi: con i 1.435 odierni si sale a quota 44.223. Dall’inizio dell’emergenza in Umbria sono 1.406 le persone risultate positive.

LA USL UMBRIA 2 FA I TEST AI MEDICI DI BASE

Regione-parti sociali, confronto su criticità

Giovedì si è svolto un confronto tra la presidente della Regione Donatella Tesei, sindacati e associazioni datoriali. «La discussione – spiegano i segretari di Cgil, Cisl e Uil dell’Umbria – si è concentrata sulla lettera che nei giorni scorsi abbiamo inviato alla presidente e al magnifico rettore per segnalare le criticità riscontrate dai nostri delegati e rappresentanti per la sicurezza nelle varie realtà produttive ripartite. Tra queste in particolare c’è una scarsa diffusione della rilevazione della temperatura con termoscanner e la totale assenza di test sierologici sui lavoratori. A fronte della nostra segnalazione la presidente Tesei ha osservato che le linee guida elaborate su indicazione del Comitato tecnico scientifico dell’università di Perugia e condivise lo scorso 24 aprile con sindacati e associazioni di impresa, non sono vincolanti, tuttavia ha anche rimarcato che esse rappresentano una condizione essenziale per candidare l’Umbria ad una ripartenza anticipata rispetto ad altre regioni a partire dal 18 maggio. Infatti – dicono Sgalla, Manzotti e Bendini – mentre Confindustria, pur chiedendo chiarimenti su modalità e procedure, ha sostanzialmente dato disponibilità per le proprie imprese a garantire il rispetto dei punti concordati, le associazioni artigiane e del commercio hanno sollevato la criticità dei costi aggiuntivi per le imprese». Richiesto un intervento in tre direzioni: chiarezza sulla gestione dei test sierologici, pianificazione di un percorso per il trattamento di eventuali casi positivi al test, nel pieno rispetto della privacy e stanziamenti di risorse regionali dedicate.

