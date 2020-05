Stroncone, muore l’ex postino del paese

Salgono a settantuno i decessi legati all’epidemia da Covid-19 in Umbria. L’ultimo in ordine di tempo è avvenuto giovedì all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni dove, nel reparto di rianimazione, è venuto a mancare un 81enne di Stroncone, ex postino del paese e ricoverato da inizio aprile. L’anziano era affetto da varie problematiche di salute. Cordoglio da parte del sindaco Giuseppe Malvetani in un post: «Pietrino non ce l’ha fatta. Era in una situazione molto difficile, legata ad un insieme di problematiche di salute che si sono sommate e contro le quali non c’è stato nulla da fare. Siamo vicini alla famiglia, partecipi del loro dolore e gli porgiamo le nostre più affettuose condoglianze».

