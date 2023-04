PalaTerni, Salini: «Per luglio operazione finita. Gestione? Tutto invariato» – Video

Condividi questo articolo su

















«La struttura sarà conclusa per giugno, poi finiture ed impianti. Entro luglio l’operazione si conclude con il collaudo». Parola di Simon Pietro Salini sul PalaTerni: martedì mattina ne ha parlato in occasione della presentazione – non la prima sul tema in realtà, ci saranno altri appuntamenti – di ‘Giochi senza barriere, un’opportunità di crescita e inclusione’. Un modo per rilanciare il campionato mondiale di scherma paralimpica del prossimo ottobre. Protagonisti a palazzo Spada anche il sindaco Leonardo Latini, l’assessore allo sport Elena Proietti Trotti, i colleghi in Regione Paola Agabiti Urbani ed Enrico Melasecche, il numero uno del Cip Luca Pancalli, il presidente della Fis Paolo Azzi, il vertice di Confartigianato Imprese Terni Mauro Franceschini, il presidente dell’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Terni Stefano Cecere, il leader del comitato organizzatore – nonché in testa al Circolo Scherma Terni – Alberto Tiberi e il vicepresidente della fondazione Carit Massimo Valigi. Ad assistere anche il titolare al bilancio comunale Orlando Masselli (molto attivo nel parlare con Melasecche), Giovanna Scarcia, Benedetta Salvati e Cristiano Ceccotti, tutti esponenti dell’esecutivo in uscita, e il project manager Sergio Anibaldi. Out il ministro allo sport Andrea Abodi, a Milano per presenziare al rito funebre della pallavolista Julia Ituma. «Sarà pronto, a costo di mettermi io in terra a fare da pedana», la battuta del costruttore per far presente che in un modo o nell’altro il palazzetto sarà ultimato nelle tempistiche utili per lo svolgimento dell’evento. «L’accordo integrativo tra Comune e fondazione Carit per la consegna completa entro il 30 giugno? Non è dell’impresa, noi collaboriamo».

MONDIALE PARALIMPICO SCHERMA, L’EVENTO DI GENNAIO IN COMUNE

RUSH FINALE PALATERNI. ALTRI CINQUE SUBAPPALTI

I PATTI TRA COMUNE E FONDAZIONE SU NOME E SCADENZE

L’INTEGRAZIONE DELL’ACCORDO

IL 14 OTTOBRE HA DEBUTTATO L’AREA COMMERCIALE