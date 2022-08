Centro sportivo Fere: alienazione più vicina. Confronto con il comitato sul progetto

di S.F.

Venti giugno, quasi due mesi fa. In quel giorno il consiglio comunale – diciannove favorevoli, nove astenuti – ha dato l’ok all’esame delle osservazioni e all’approvazione della variante al Prg, parte operativa, del comparto di Villa Palma per consentire alla Ternana di sviluppare il centro sportivo in vocabolo Gioglio. Di tempo ne è trascorso e da quanto risulta ne servirà un altro po’ per chiudere definitivamente la partita. Si parla dell’alienazione del terreno da superficie totale di 73.660 metri quadrati. Nel contempo si registra un confronto tra via della Bardesca ed il comitato ‘Tuteliamo Colle dell’Oro’, tra coloro che si erano attivati per contestare la modifica urbanistica.

Tête-à-tête per il progetto

La scorsa settimana c’è stato un incontro tra le parti per vedere cosa ha intenzione di fare la società. Motivo? Valutare a bocce ferme l’impatto ambientale – alla fin fine è la ragione cardine che ha portato il comitato a chiedere lo stop al Comune – del futuro centro sportivo rossoverde: protagonisti sia gli esponenti del comitato stesso che i loro avvocati, vale a dire Roberta Patrizia Giannotte, Alessandro Botto e Luca Lombardo. Focus anche sull’illuminazione e il tipo di riflettori che saranno impiegati. Chiaro che in via della Bardesca non vogliano che si arrivi al ricorso al Tar Umbria, come ad esempio accaduto pochi giorni fa per la variante al Prg di vocabolo Staino: l’eventuale deposito allungherebbe le tempistiche e creerebbe più di qualche problema nell’iter generale di realizzazione. Per ora non risultano ricorsi. Ma, in linea teorica, c’è ancora tempo perché non sono trascorsi i sessanta giorni dalla pubblicazione dell’atto (28 giugno). Vedremo.

Alienazione in vista

Poi c’è l’altro passaggio fondamentale per procedere alla fase di cantierizzazione. Il più importante dopo la variante al Prg: l’alienazione dell’area alla Ternana. Le parti si sono aggiornate per le ultime verifiche tecniche per dopo Ferragosto: c’è da chiudere la storia su alcuni parametri richiesti da palazzo Spada. Salvo sorprese la firma è attesa nell’arco di un mese. Il Comune incasserà da via della Bardesca 377.797 euro, come ricordato anche nel piano delle alienazioni e valorizzazioni 2022-2024.