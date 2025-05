La ratifica della delibera di giunta dello scorso 20 marzo sull’attuazione di due decreti ministeriali, il 234 del 2020 e il 71 del 2021. Per far cosa? L’acquisto per milioni di euro di un bel po’ di autobus elettrici e ad idrogeno a basse emissioni per il trasporto pubblico localeQuesto uno degli argomenti che ha fatto scattare il confronto a palazzo Spada in occasione del consiglio comunale odierno.

A dare il là al confronto ci ha pensato il consigliere di FdI Roberto Pastura su un paio di questioni: «Stiamo parlando – le sue parole – dell’acquisto autobus a bassa emissione ed attrezzaggio per informatizzazione del dato. Ci sono criticità sul Tpl perché dal 2010 si va con atti d’obbligo, c’è una situazione ibrida. Non ci sono gara e regole certe. E senza noi non disponiamo di dati, non c’è cabina di monitoraggio. Acquistiamo Ferrari ma siamo obbligati a gestirle come delle 500. Il Comune faccia pressione in Regione affinché proceda», l’input inviato in tal senso. C’è anche altro per Pastura: «Ritengo che la questione degli autobus elettrici per il Tpl nasconda delle insidie, sia per il costo che per la carenza in termini di cabina di monitoraggio». Bandecchi non ha lasciato andare.

Il primo cittadino si è mostrato d’accordo. Ma con ‘mani legate’: «Avevo già chiesto se questo denaro doveva essere speso in maniera specifica verso certe direzioni. Autubos obbligatoriamente elettrici o diversificazione con idrogeno. Ci troviamo – la replica – con degli obblighi: pare che facciamo cattivi se non ‘regaliamo’ 500 mila euro ad autobus elettrico. Mi sono lamentato e messo a verbale in giunta. Potremo essere inquisiti per danno erariale, di questi autobus non abbimo bisogno. Compriamoli ad idrogeno, i mezzi pesanti – ha proseguito – solo così potranno funzionare. Almeno oggi. La giunta ha solo stabilito ciò che dicono i decreti ministeriali. I milioni assegnati per diminuire l’inquinamento arrivano con leggi demagogiche, fatte senza un criterio. Ho chiesto se potevo comprarli tutti a idrogeno, mi è stato detto di no. Ho già tante cause, non ne vorrei avere ancora. Se stabilite che non volete prenderli, indagheranno voi», il messaggio a FdI. «Noi ci asterremo», l’annuncio. In realtà non andrà così.

Sospensione per un paio di valutazioni e ripresa. Con AP che vota a favore e Leonardo Patalocco (PD) che attacca: «Votiamo a favore, è un atto importante: «Non si può gestire così, molta confusione. La vicenda è stata gestita malissimo», le sue parole in riferimento a quanto successo nel corso della mattinata. Bandecchi replica per fatto di personale, controreplica tentata dall’esponente Dem per la frase «sei di coccio», Pastura che ride e vicenda chiusa. Per ora. Da segnalare lo scontro tra il primo cittadino e Cinzia Fabrizi (Gruppo Misto) per una questione legata alla presenza del sindaco in giunta nel giorno dell’approvazione della delibera in questione. In aula una ventina di studenti del liceo ‘Donatelli’.