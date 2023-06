Terni, ex convento Colle dell’Oro: tempo di sgombero macerie

di S.F.

Un affidamento diretto da poco più di 21 mila euro per la predisposizione sicurezza e soprattutto lo sgombero delle macerie. C’è movimento a Terni all’ex convento di Colle dell’Oro dove, lo scorso 30 maggio, sono iniziate le operazioni con l’energy manager del Comune – Nazareni Claudiani – direttore dei lavori. Uno step propedeutico al ben più ampio restyling previsto.

Chi se ne occupa

In campo c’è la Terni Tiesse Servizi srl. Focus sulla necessità di inserire puntelli in alcuni punti, oltre alla rimozione di materiale – materassi e rifiuti, ad esempio – accumulata nel corso degli anni. C’è poi la messa in sicurezza degli alberi e della recinzione esterna del parco. Come noto l’ex convento sarà oggetto di una lunga ristrutturazione con tanto di miglioramento sismico e restauro: in primavera c’è stata l’approvazione del documento preliminare di progettazione e del metodo di affidamento. Solo il I stralcio vale 1,7 milioni di euro (la gara per l’esecuzione è programmata per il 2024), mentre l’esborso complessivo per il recupero è quantificato in 6,5 milioni. Storia lunga del quale si parlerà per anni. Nel contempo si tolgono di mezzo le macerie.