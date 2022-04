Mondiali sport a Terni, Tombesi in tackle: «Tiro arco ignorato e dimenticato»

Promozione di serie A e di serie B? Terni e gli eventi sportivi internazionali, c’è chi fa notare che – quantomeno a livello comunicativo – qualcosa non quadra. Accade nel giorno della presentazione dei mondiali paralimpici di scherma 2023 a Terni: l’assessore Elena Proietti domenica è intervenuta per questo motivo alla Borsa internazionale del turismo di Milano, pubblicizzando il tutto via Facebook. Ed è proprio qui che è arrivata la stoccata in riferimento ad una dimenticanza.

MONDIALE 3D TIRO CON L’ARCO, RADUNO A STRONCONE

NEL 2023 IL MONDIALE PARALIMPICO DI SCHERMA A TERNI

Tombesi in tackle

Come noto dal 5 all’11 settembre 2022 il territorio ternano – in un primo momento era previsto si svolgesse anche alla cascata delle Marmore come nel 2015, invece si terrà nel parco archeologico di Carsulae e nell’area de i Prati di Stroncone – ospiterà un altro evento sportivo mondiale. Chi lo ha ricordato con tono quantomeno polemico? Stefano Tombesi, numer uno degli Arcieri Città di Terni e consigliere federale della Fitarco: è lui ad aver approfittato delle foto postate dall’assessore in riferimento all’appuntamento milanese per ricordare qualcosa. «Peccato – il breve commento social di Tombesi – che un Campionato del Mondo di tiro con l’arco che si svolgerà a Terni il prossimo settembre sia completamente ignorato e dimenticato». A corredo una bandiera italiana. Messaggio lanciato.