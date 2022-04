Allarme Arcieri Città di Terni: «A rischio permanenza Fitarco»

Tra gli Arcieri Città di Terni, la Fitarco e il Comune c’è qualcosa che forse va chiarito. Lo si evince dalla nota di invito inviata dalla stessa società nel primo pomeriggio di mercoledì per una conferenza stampa programmata tra ventiquattro ore: «A rischio la permanenza della Federazione». L’oggetto è più che indicativo e fa seguito alla recente polemica con palazzo Spada per il mondiale 3D previsto a settembre tra Carsulae e Stroncone.

CANONI IDRICI, 400 MILA EURO PER FITARCO E FIC

Il problema ed i canoni idrici

Strategia? Problema effettivamente sfuggito di mano? Giovedì se ne saprà di più. Fatto sta che dagli Arcieri viene sottolineato che «alla luce dei ritardi accumulati per il rinnovo della convenzione tra la Federazione Italiana Tiro con l’Arco e il Comune di Terni è a rischio la permanenza della stessa sul territorio e la conseguente perdita del finanziamento concesso legato ai canoni idrici». Nella nota di invito si fa riferimento ad una «grave situazione»: saranno il consigliere federale Fitarco Stefano Tombesi ed il vicepresidente della società, Mauro Sbaraglia, a dare delucidazioni in merito. Campanello d’allarme – non il primo su questo fronte – per l’assessore allo sport Elena Proietti.