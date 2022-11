‘Cambio della guardia’ in Terni Reti: inizia l’era di Stefano Stellati

La nomina è dello scorso 9 novembre ed ora, a distanza di due settimane, è tempo di ‘cambio della guardia’ formale in casa Terni Reti. Venerdì è formalmente iniziata l’era del nuovo amministratore unico, Stefano Stellati: Carlo Befani gli lascia il posto dopo tre anni. Deliberato il rinnovo delle cariche con la conferma di Patrizia Cianchini in qualità di presidente del collegio sindacale, quindi Simonetta Magni e Fabrizio Vagnetti (sindaci effettivi). Samantha Caromani e Americo Carlo Minelli sono i supplenti. C’è subito da correre e non poco perché di partite aperte non ne mancano: la gestione del parco Galigani di Cardeto (è in arrivo un sopralluogo), le quattro velostazioni, Atc e anche il supporto per i cimiteri.

9 NOVEMBRE, IL SINDACO SCEGLIE STELLATI

VELOSTAZIONI IN MANO A TERNI RETI

DURATA FINO AL 2100 PER TERNI RETI

Palla a Stellati. La soddisfazione

«Mi accingo ad amministrare Terni Reti – le parole di Stellati – nella consapevolezza che si tratta di una società resa ormai sana e solida. Ringrazio il sindaco Latini e l’assessore Masselli per la fiducia, il presidente Befani per l’eredità e l’accoglienza. Confido di proseguire nella strada intrapresa e di dare un contributo fattivo alle sfide future della società». «Nessuna partita si vince da soli, e qui c’è stato un grande gioco di squadra. Ringrazio perciò il sindaco Latini, l’assessore Masselli, la giunta, il consiglio comunale e la III commissione – il commento dell’ormai ex amministratore unico – nei presidenti e nelle componenti di maggioranza e minoranza, i dirigenti e i dipendenti comunali con i quali ho avuto occasione di cooperare. Ringrazio inoltre il collegio sindacale, i clienti, i fornitori, le organizzazioni sindacali.E su tutti ringrazio le persone di Terni Reti: a fine 2019 rialzare la società sembrava un obiettivo fuori portata ma, come scrisse Mark Twain, noi non sapevamo che fosse impossibile e allora l’abbiamo fatto. Auguro infine al mio successore Stefano Stellati e all’azienda di scrivere nuove ed avvincenti pagine a servizio della città». Negli ultimi mesi di lavoro Befani ha portato a compimento le operazioni legate al piano industriale 2022-2024, il bilancio da record del 2021, il parcheggio di San Francesco, l’aviosuperficie, la pubblica illuminazione, le velostazioni ed i cimiteri. Con atti da perfezionare in seguito all’approvazione del consiglio comunale.

IL PIANO INDUSTRIALE 2022-2024 DI TERNI RETI

L’ILLUMINAZIONE PUBBLICA VERSO TERNI RETI: AGCM ‘IMPONE’ IL CAMBIO

TERNI RETI E CARDETO: VALUTAZIONE IN CORSO

Asset & service company

«Desidero esprimere un sentito ringraziamento al dottor Carlo Befani per il profondo impatto dell’opera svolta secondo gli indirizzi del socio. Tre anni fa Terni Reti – il giudizio di Masselli – era sull’orlo del disastro: oggi presenta utili record, ha valorizzato le risorse umane e rifondato i processi di lavoro, ha identificato un ruolo di riferimento operativo per il Comune ed è proiettata verso un fertile orizzonte strategico come asset & service company. Ringrazio anche il collegio sindacale, che ha saputo adempiere al proprio ruolo con competenza, rigore ed equilibrio, e ricordo con emozione e riconoscenza il compianto dottor Giorgio Norcia, già sindaco della società prematuramente deceduto. Formulo nel contempo i migliori auguri di buon lavoro al dottor Stefano Stellati, nella certezza che saprà dare continuità agli indirizzi intrapresi». Infine la Cianchini: «A nome dell’intero Collegio sindacale ringrazio il sindaco Latini per averci rinnovato la fiducia e l’assessore Masselli per il giudizio sul lavoro svolto. Usciamo da un triennio molto difficile, affrontato con capacità, determinazione ed equilibrio dall’amministratore Carlo Befani, al quale come collegio abbiamo fornito, nei limiti del nostro ruolo, un contributo costante che confidiamo di mantenere anche verso il nuovo amministratore Stefano Stellati, a cui porgiamo auguri di buon lavoro».

CIMITERI E PROGETTO PILOTA RAZIONALIZZAZIONE: TERNI RETI COINVOLTA

ATC E PARCHEGGIO SAN FRANCESCO: LA MAXI AMMISSIONE DEL CREDITO DA 4,1 MILIONI DI EURO

DICEMBRE 2021, IL MAXI AFFIDAMENTO A TERNI RETI 2022-2029