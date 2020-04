Covid Umbria: +36% guariti, 1.211 positivi

Le guarigioni in Umbria passano da 30 a 41, con un incremento del 36% in 24 ore. È questo il balzo principale in termini numerici in merito al Covid-19 in Umbria: i pazienti positivi dall’inizio dell’emergenza, alle ore 8 di sabato 4 aprile, sono 1.211, vale a dire 36 in più (+3,06%) rispetto al precedente aggiornamento. I decessi salgono invece da 39 a 41. I tamponi effettuati in totale sono 11.047.

Clinicamente guariti e isolamenti

I pazienti clinicamente guariti sono 13 in più, 203. I ricoverati non aumentano: sono 213 (214 nell’aggiornamento precedente), di cui 43 – erano 48, decremento di 5 unità – in terapia intensiva. Al momento le persone in isolamento sono 4.158 (+22) in totale, mentre quelle che ne sono uscite risultano 5.415 (+314).

Perugia, 18 mila in cassa integrazione

In pochi giorni sono migliaia i verbali con le richieste di cassa integrazione per coronavirus che sono arrivate sui tavoli delle organizzazioni sindacali. «Per la provincia di Perugia – riferisce la Cgil – solo nella cooperazione parliamo di 6 milalavoratrici e lavoratori, altri 4 mila sono coinvolti tra i settori energia, chimica e tessile, 3 mila nell’artigianato, 2.500 nell’edilizia e nelle costruzioni, altrettanti nel terziario». «Una nostra prima stima – afferma il segretario della Cgil di Perugia, Filippo Ciavaglia – ci porta a dire che i lavoratori già coinvolti sono circa 18 mila. Un numero altissimo che ci dice come l’emergenza sociale, accanto a quella sanitaria, sia già in atto». A fronte di questa situazione e della possibilità che il lockdown si prolunghi ancora per diverse settimane, la Cgil di Perugia ritiene essenziali che le amministrazioni pubbliche mettano in atto tutte le misure utili a mitigare gli effetti sociali della crisi: «Ci sono ancora circa un 20% di comuni del nostro territorio che non hanno provveduto a sospendere tasse e tariffe – osserva Ciavaglia -. Ci appelliamo all’Anci affinché vi sia sul territorio un’uniformità di provvedimenti che non penalizzi nessuno, ma che al contrario tenga conto della delicata situazione di moltissime famiglie».

La situazione a Porano

L’amministrazione comunale di Porano, nella tarda serata di venerdì ha aggiornato il quadro per il piccolo comune dell’orvietano: «Con riferimento alla conferenza stampa odierna del direttore regionale alla sanità Claudio Dario, durante la quale ha annunciato 13 casi di positività tra le suore della Casa di San Bernardino e un decesso, il Comune rende noto che i dati a cui fa riferimento sono relativi ai test rapidi effettuati nella giornata di mercoledì. Dalla giornata di giovedì sono in corso gli accertamenti sanitari tramite i tamponi per verificare i risultati dei test. Dai tamponi in corso è già emersa la negatività di alcuni dipendenti, mentre per il resto del personale e di tutte le suore è necessario attendere i risultati definitivi. Solo al termine delle verifiche tramite tampone sarà possibile constatare se i risultati dei test rapidi saranno confermati, smentiti oppure presenteranno una situazione più importante. Non vi è ancora alcuna certezza sulla correlazione tra il decesso della suora e l’eventuale contagio al coronavirus». Ulteriore aggiornamento sabato mattina: «Abbiamo avuto rassicurazioni dall’autorità sanitaria che a partire da questo fine settimana si implementerà l’effettuazione dei tamponi sul territorio del comprensorio orvietano».

Mascherine ad Otricoli

Il Comune di Otricoli informa che il gruppo di Protezione civile ‘La rocca di Poggio’ sabato si è recato a Foligno per ritirare un lotto di mascherine chirurgiche utile a soddisfare le necessità di tutte le famiglie: «Saranno consegnate a domicilio da volontari e dai carabinieri in congedo, previa ordinazione ai seguenti numeri 335.6583198 (Poggio, Giuseppe), 351.6601924 (Stefano) e 389.8399445 (Enrico, entrambi per Otricoli) ». Occorre indicare nome, cognome, indirizzo e numeri dei componenti in famiglia.

