Covid, muore a Perugia 63enne di Bergamo

Sono diventati quarantuno – alle ore 13 di sabato 4 aprile – i decessi in Umbria legati al coronavirus. L’ultimo in ordine di tempo è stato quello di un 73enne residente a Perugia, venuto a mancare nella serata di venerdì all’ospedale di Città di Castello dove si trovava ricoverato dallo scorso 21 marzo.

Muore a Perugia 63enne di Bergamo

E sempre nella notte fra venerdì e sabato, all’ospedale di Perugia, nella struttura di rianimazione, è venuto a mancare un 63enne della provincia di Bergamo, trasferito nel nosocomio umbro dallo scorso 17 marzo. «La richiesta dei sanitari della città lombarda – riporta la nota del ‘Santa Maria della Misericordia’ – era stata accolta, nello spirito di collaborazione tra regioni, per la disponibilità di posti in terapia intensiva. Fin dal suo arrivo le condizioni dell’uomo, ricoverato con diagnosi di Covid-19 il 4 marzo, erano state definite gravi». Appresa la notizia del decesso, il commissario dell’azienda ospedaliera di Perugia, Antonio Onnis, ha espresso le condoglianze ai familiari tramite il sindaco della cittadina in provincia di Bergamo dove l’uomo risiedeva. Il decesso è stato comunicato alla Protezione civile e alla direzione dell’assessorato della Regione Umbria.

COVID UMBRIA, LE NOTIZIE DI SABATO 4 APRILE

Muore 72enne di Sigillo a Parma

C’è un’altra vittima umbra nella giornata odierna. Sabato mattina – ad informare è il sindaco di Sigillo Giampiero Fugnanesi – «un nostro compaesano, Giuseppe Guidubaldi (Pino), residente già dagli anni ’80 a Traversetolo (PR), è morto a causa del covid-19. Pino, di anni 72, si è spento all’ospedale di Parma dove si trovava ricoverato da alcuni giorni per un aggravamento delle sue condizioni di salute. Tutti noi sigillani, vicini al dolore della famiglia, rivolgiamo le nostre condoglianze alla moglie, alle figlie e ai parenti. Ancora una volta vi chiedo di non abbassare la guardia e di rimanere a casa».

