Umbria: 1.175 casi (+47), ricoveri stabili

Passano da 1.128 a 1.175 (+47 unità rispetto al precedente aggiornamento) i casi totali positivi per Covid-19 in Umbria, con un incremento – il dato è riferito ai contagiati dall’inizio dell’emergenza sanitaria – del 4,17%. Salgono anche le guarigioni: ora sono 30 rispetto alle 23 di giovedì (+30%). I tamponi eseguiti sono 10.610. I dati sono aggiornati alle ore 8 di venerdì 3 aprile.

Ricoverati e isolamenti

A venerdì mattina i ricoverati totale in Umbria sono 214 (4 in meno rispetto al precedente aggiornamento), 48 dei quali (+1 rispetto a giovedì mattina) in terapia intensiva. Aumenta anche il numero dei clinicamente guariti, ora 190, mentre i decessi sono 39 (l’ultimo ha riguardato un 84enne di Castel Viscardo, giovedì pomeriggio). Le persone uscite dall’isolamento sono in totale 5.101.

Giove a quota nove: «Prevedibile aumento dei casi»

«Registriamo un nuovo caso – l’aggiornamento del sindaco di Giove, Alvaro Parca – asintomatico di una giovane donna e l’aumento delle persone sotto osservazione per l’inserimento dei nuclei familiari di persone contagiate. In base all’andamento della situazione è prevedibile un aumento dei casi a breve termine. Ho richiesto alla direzione sanitaria distrettuale di verificare la possibilità di estendere rapidamente i controlli anche ai casi in isolamento fiduciario».

Buoni spesa a Narni e San Venanzo

Ammontano a 144 mila euro i fondi attualmente messi a disposizione dal Comune di Narni per il ‘bonus spesa’ relativo all’emergenza coronavirus. Lo rende noto il sindaco Francesco De Rebotti che spiega le modalità di richiesta e accesso alle risorse disponibili per le famiglie e i soggetti che temporaneamente non percepiscono reddito. Il Comune, secondo quanto riferisce De Rebotti, ha incamerato risorse statali pari a 124 mila euro e le ha incrementate con altre 20 mila euro di fondi di bilancio proprio. «L’iter è iniziato stamattina (venerdì, ndR) – dichiara il sindaco – e contiamo di terminarlo in tempi rapidi per dare risposte ai cittadini prima possibile». Da stamattina (venerdì, ndR) alle 9 si può presentare la richiesta, mentre sul sito del Comune è visionabile l’elenco delle attività commerciali che hanno aderito all’iniziativa e dove, quidi, sarà possibile spendere il ‘bonus spesa’». La domanda per accedere ai buoni spesa deve essere presentata compilando il modello allegato e dovrà pervenire, compilata in ogni sua parte, all’indirizzo di posta elettronica emergenzaalimentarecovid19@comune.narni.tr.it. In alternativa, in caso di impossibilità ad utilizzare i mezzi informatici, la domanda potrà essere presentata tramite chiamata registrata agli operatori comunali incaricati, ai seguenti numeri 0744.747333 – 287 – 288 – 294 – 296, attivi dalle ore 9 alle 16 dal lunedì al venerdì. In fase di avvio, le domande potranno essere presentate anche nei giorni 4 e 5 aprile, agli stessi orari. Nella domanda il richiedente dovrà indicare l’esercizio commerciale scelto per l’utilizzo dei buoni spesa. L’importo massimo erogabile per ciascuna richiesta è 350 euro, calcolato in base al numero dei componenti ciascun nucleo famigliare. Tutte le info su Narni al SEGUENTE LINK. Anche il sindaco di San Venanzo, Marsilio Marinelli, ha annunciato di aver fatto partire l’iter per i ‘bonus spesa’. «Abbiamo già approvato – dice – il disciplinare, l’avviso e il modulo di autodichiarazione per chi è in stato temporaneo di indigenza economica”. Sempre Marinelli fa poi sapere che il Comune, dal 30 marzo, ha attivato anche un servizio informativo di ascolto e supporto psicologico. I numeri da contatare sono 334.6628675 e 075.874238.

