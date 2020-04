Covid Umbria: +29 casi, ricoveri in lieve calo

Alle ore 8 di domenica 5 aprile sono 1.239 le persone positive – dato che parte dall’inizio dell’emergenza – al Covid-19 in Umbria, con un incremento fra sabato e domenica inferiore al 2,5% (+29 i casi). Altro aumento considerevole delle guarigioni: sono 56, ben 17 in più rispetto al precedente dato e tutti legati al territorio perugino. I decessi sono 43, mentre i tamponi effettuati salgono a 12.358.

I positivi e i clinicamente guariti

Alle 8 di domenica mattina sono positive 925 in provincia di Perugia (+20 rispetto al precedente aggiornamento) e 275 in quella di Terni (+12), i restanti 39 sono di fuori regione. Risultano 242 i ‘clinicamente guariti’ (+39), di cui 177 (+19) residenti nella provincia di Perugia e 65 (+18) in quella di Terni.

COVID, LE VITTIME IN UMBRIA SALGONO A 43

I ricoveri e le intensive

Sono ricoverati in 204 (7 in meno rispetto al precedente aggiornamento): di questi 148 (-2) sono residenti nella provincia di Perugia e 47 (+ 1) in quella di Terni, 9 sono di fuori regione. In terapia intensiva ci sono 45 persone (una in più rispetto a sabato): 17 (invariato) nell’ospedale di Perugia, 15 (invariato) in quello di Terni, 6 (+1) a Città di Castello, 5 (invariato) in quello di Orvieto, 2 (invariato) a Foligno. A livello ospedaliero 60 persone sono nel nosocomio di Perugia (-2), 51 (-3) al ‘Santa Maria’ di Terni, 35 (invariato) a Città di Castello, 43 (-1) a Pantalla, 5 (invariato) a Orvieto, 10 (-1) a Foligno.

Isolamenti

Le persone in isolamento domiciliare sono 4.576 (+418): di questi 3.778 (+387) sono nella provincia di Perugia e 798 (+31) in quella di Terni. In totale dall’isolamento sono uscite 5.663 persone (+248), di cui 4.570 (+310) nella provincia di Perugia e 1093 (+38) in quella di Terni. Dei 43 deceduti, 4 sono di fuori regione.

