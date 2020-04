Covid, un’infermiera di Norcia a Bergamo

C’è anche un’infermiera nursina tra i selezionati per la task force della Protezione civile nazionale per fronteggiare l’emergenza covid-19. Si tratta di Anna Salvatori e sabato insieme ad altri 51 colleghi è partita in direzione Lombardia: è l’unica umbra e da lunedì prenderà servizio all’ospedale allestito dagli Alpini presso la fiera di Bergamo. «Siamo orgogliosi di questa nostra concittadina che contribuirà attraverso il suo operato ad alleviare le ferite di una comunità tanto provata da questa emergenza. Attraverso il gesto di Anna, che ringraziamo tantissimo e che ci rende orgogliosi, la nostra comunità può restituire un po’ di quella solidarietà che ha avuto immediatamente nel post sisma», le parole del sindaco Nicola Alemanno.

