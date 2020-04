Terni Valley dona al Centro Antiviolenza

Il direttivo dell’associazione Terni Valley ha deciso di donare al Centro Antiviolenza di Terni ‘Libere Tutte’, tutti i fondi che aveva ad oggi disponibili per le sue attività politiche e culturali. L’associazione, composta per lo più da giovani del territorio, spiega così la scelta della donazione. «La violenza sulle donne e sui minori da parte degli uomini, purtroppo è ancora un’emergenza costante della nostra società», afferma il presidente di Terni Valley Michele Martini. «In questo difficile momento è un fenomeno che necessita di ancora più attenzione e vigilanza. Ringrazio il direttivo per aver reso disponibile la somma di 800 euro, che siamo certi possa essere utile, anche se non ingente. Invitiamo le nostre associate, i nostri associati e tutti coloro che lo ritengono opportuno, a donare e far donare a tutte le realtà della nostra rete sociale, tenendo aperti ancora di più gli occhi sulle situazioni che ci circondano. Grazie al Centro Antiviolenza di Terni per tutto ciò che fa». Possibile che i fondi possano essere destinati all’acquisto di materiali e computer per garantire ai bambini la didattica a distanza, per agevolare le attività scolastiche in una fase particolarmente complessa.

