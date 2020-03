Covid Umbria: 884 casi, crescono i guariti

Alle 8 di venerdì 27 marzo in Umbria sono positive al Covid 884 persone (+10,22% rispetto all’aggiornamento precedente), mentre le guarigioni accertate salgono a 11. L’aggiornamento – fornito durante la videoconferenza per il nuovo piano per la rilevazione – è del direttore regionale della sanità, Claudio Dario. I ricoverati sono 195 (+5 unità rispetto al giorno precedente), 46 dei quali (+1) si trovano nei reparti di terapia intensiva.

Decessi e tamponi

I clinicamente guariti – coloro che ancora devono superare la ‘prova’ del doppio tampone per la conferma della negativizzazione – aumentano a 28. «Purtroppo abbiamo registrato il ventunesimo decesso nella serata di giovedì». Sono usciti dall’isolamento in 2.629. Superata quota 6 mila in merito ai tamponi effettuati.

Umbertide, sorveglianza sanitaria per 24 persone

Il Comune informa che al momento i soggetti in sorveglianza sanitaria residente nel comune sono 24. Resta a nove invece il numero delle persone positive al coronavirus: due ricoverate in strutture sanitarie e le restanti in isolamento domiciliare

Le imprese di Cna Umbria donano

Dopo gli otto ventilatori polmonari messi a disposizione del servizio sanitario regionale da Cna Umbria, sono in arrivo altri due acquistati in queste ore da alcune imprese associate. «Alcuni nostri dirigenti – afferma Roberto Giannangeli, direttore di Cna Umbria – hanno avviato un’iniziativa spontanea mettendo a disposizione risorse personali per l’acquisto di altri due ventilatori polmonari. Vorrei ringraziarli personalmente, si tratta del nostro presidente Renato Cesca e di altri componenti la presidenza regionale: Mauro Borgia, Enrico Ceccarelli, Antonello Cozzali, Roberta Datteri, Giancarlo Giovannetti, Piero Montanucci, Leonardo Santarelli, Ciro Schiaroli, Luigi Silvestrini, cui si sono aggiunti anche Fabrizio Salvanti e Giancarlo Fucili». Degli otto ventilatori già acquistati dalla Cna, tre sono arrivati alla protezione civile lo scorso fine settimana, mentre per gli altri manca ancora qualche giorno.

