Contagi Covid Umbria, trend torna a crescere

I positivi in Umbria per il Covid-19 salgono a 802, con un incremento percentuale del +12,96% rispetto al dato precedente (710 positivi a mercoledì mattina). I decessi salgono a 20 (a mercoledì erano ancora 19), mentre i pazienti clinicamente guariti sono 12: questo l’aggiornamento alle ore 8 di giovedì 26 marzo. I tamponi eseguiti sono 5.424. Il dato dei nuovi casi torna così a salire, in maniera anche piuttosto significativa, dopo un lieve rallentamento.

Positivi, ricoverati e guarigioni accertate

Tra gli 802 pazienti positivi, 24 sono di fuori regione, 600 sono residenti in provincia di Perugia e 178 in quella di Terni. Sono ricoverati in 190 (23 in più rispetto a mercoledì): 136 sono residenti nella provincia di Perugia e 44 in quella di Terni, 10 sono di fuori regione. I ricoveri nell’ospedale di Perugia sono 69, 51 in quello di Terni, 29 a Città di Castello, 31 a Pantalla, 1 a Spoleto, 6 a Orvieto, 3 a Foligno. La Regione specifica che le guarigioni accertate con doppio tampone negativo – come da indicazione delle autorità sanitarie – restano 8. Le persone che lo sono a livello clinico – pur essendo ancora positivi al test – sono 12: 8 residenti nella provincia di Perugia ed i restanti nel ternano.

Decessi, terapia intensiva ed isolamenti

I decessi sono 20, uno in più di quelli registrati fino a mercoledì. L’ultimo è avvenuto sul territorio provinciale di Perugia che conta al momento 13 vittime, 7 nella provincia ternana. Dei 190 ricoverati, 46 (incremento di 2 unità rispetto a mercoledì mattina) sono in terapia intensiva: 21 nell’ospedale di Perugia, 16 in quello di Terni, 7 a Città di Castello e 2 nell’ospedale di Orvieto. Le persone in osservazione sono 2.814: di queste 2.173 sono nella provincia di Perugia e 641 in quella di Terni. Sempre alle ore 8 del 26 marzo risultano 2.347 soggetti usciti dall’isolamento, di cui 1.708 nella provincia di Perugia e 639 in quella di Terni.

Clinicamente guariti

Importante sottolineare la differenza rispetto a coloro che sono i guariti ‘ufficiali’: «Il paziente è clinicamente guarito quando, dopo aver presentato manifestazioni cliniche come febbre, rinite, tosse, mal di gola e, nei casi più gravi, polmonite con insufficienza respiratoria, diventa asintomatico, cioè clinicamente guarito, pur risultando ancora positivo al test. In questo caso, pur non essendo più necessario il ricovero, il paziente non può ritornare alla vita di comunità perché ancora con una carica virale elevata. Il paziente ufficialmente guarito invece è colui che risulta negativo in due test consecutivi, effettuati a distanza di 24 ore uno dall’altro».

San Gemini, otto casi e ricoverati in due

Alle ore 10 di giovedì 26 marzo, sul territorio comunale di San Gemini risultano otto persone positive al Covid-19. Di queste, sei sono in isolamento domiciliare e due ricoverate in ospedale.

Città di Castello, sette casi in più. Uno a Città della Pieve

«Aggiorniamo la situazione – le parole del sindaco Luciano Bacchetta – con 7 positivi in più, lo stesso numero di mercoledì, rispettando la privacy delle persone interesate, i dati ci dicono che sono riconducibili alle quarantene per contatto con soggetti già positivi, grazie ad uno studio epidemiologico che ha portato ad individuare l’insieme dei potenziali contagi. Il numero delle quarantene preventive è consistente e nella prevalenza domiciliare. Un altro aspetto da sottolineare è la necessità di ampliare gli orari di apertura di Poste Italiane. Oltre a quanto già disposto, a mio avviso va aperto anche Trestina. Chiameremo il responsabile interregionale per sollecitare tale decisione. Ne va anche della sicurezza della popolazione che si recherà alle poste per ritirare la pensione, che sono in gran parte anziani. La battaglia è ancora lunga, ci sono le condizioni però per provare ad uscirne e i dati complessivi sembrano indicare questa direzione. Voglio ringraziare i lavoratori dei servizi essenziali, degli edicolanti, degli operatori sanitari, un grande abbraccio da chi come loro è in prima linea. In momenti come questi si vede chi è consapevole di dover svolgere una funzione e lo fa con serenità». Una positività in più a Città della Pieve: «Ho ricevuto – la nota del sindaco Fausto Risini – di un altro caso positivo al Covid-19 nel nostro territorio comunale. Anche questo soggetto si trova già in quarantena ed è presumibilmente legato ad un contagio avvenuto fuori Regione».

Trevi, terzo caso. Salgono Umbertide e Bastia Umbra. Nuovo positivo a Baschi

Il sindaco di Trevi Bernardino Sperandio, avvisato dalla Usl Umbria 2, ha dato conto della terza positività: «Si tratta di un 70enne affidato alle cure dei sanitari dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia a cui vanno i più sinceri auguri di una pronta guarigione da parte mia e di tutta l’Amministrazione comunale». Nuovo riscontro anche ad Umbertide, dove le persone colpite sono attualmente otto: due ricoverati in strutture sanitarie idonee e sei in isolamento domiciliare. «Mi sembra opportuno – le parole del sindaco Luca Carizia – soffermarmi sul fatto che questi numeri, trattandosi di un contagio in corso, sono destinati a cambiare ora dopo ora. Questo virus è molto virulento, è molto contagioso e quindi non si può abbassare la guardia. Bisogna tenere dei comportamenti atti a limitare il più possibile il contagio. Uno dei metodi più incisivi è quello di restare a casa e di limitare fortemente i contatti con le persone. Quindi l’invito che vi faccio è sempre quello: restate a casa, uscite per effettive esigenze ed effettive urgenze. Concludo facendo dei ringraziamenti: il primo va a tutti gli operatori sanitari che stanno combattendo questa battaglia in prima linea per noi e con noi. Il mio ringraziamento va alle forze dell’ordine che tutti i giorni escono nelle strade per cercare di far rispettare i giusti comportamenti. Voglio ringraziare il Gruppo comunale di Protezione civile che come al solito sta facendo un lavoro straordinario di appoggio a tutta la cittadinanza. Infine ringrazio gli organi di informazione, che ci stanno dando una grande mano per far capire come realmente stanno le cose». Nel corso della giornata di giovedì sono poi emersi cinque nuovi casi a Bastia Umbra ed una ulteriore posirtività a Baschi.

Donate mascherine alla Usl Umbria 2

Si potenziano le scorte, nel distretto di Narni – Amelia dell’azienda Usl Umbria 2, dei dispositivi di protezione individuale per operatori sanitari e di assistenza e per gli ospiti delle sei residenze protette del territorio grazie alla donazione dell’azienda Geotek Center Srl. «Presso il centro di salute di via Tuderte a Narni Scalo e presso la sede del distretto in piazza Augusto Vera ad Amelia – informa la Usl 2 – è già disponibile un importante stock di mascherine chirurgiche per ogni struttura. Il commissario straordinario dell’azienda sanitaria, Massimo De Fino, e il direttore del distretto sociosanitario di Narni e Amelia, Giorgio Sensini, rivolgono un sentito ringraziamento all’azienda ternana che, con questo gesto concreto di solidarietà, ha permesso di rafforzare le misure di sicurezza per gli operatori sanitari e di assistenza e degli ospiti delle residenze protette in questa fase di criticità. Una nota di plauso anche al dottor Diego Gentileschi, medico di continuità assistenziale, che si è adoperato fattivamente al raggiungimento di questo obiettivo».

Perugia: carte d’identità

La Prefettura di Perugia ha comunicato ai sindaci della Provincia che, come disposto dall’art. 104 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, a decorrere dal 17 marzo, la validità delle carte d’identità scadute o in scadenza successivamente a tale data è prorogata sino al 31 agosto 2020. Rimane, invece, limitata alla data di scadenza del documento, la validità ai fini dell’espatrio.

Parcheggi TerniReti, modalità abbonamenti

In considerazione della situazione d’emergenza e delle misure di contenimento del contagio da Covid-19, l’assessorato alla mobilità del Comune di Terni comunica «che TerniReti, ha adottato una modalità semplificata per il rilascio ed il rinnovo degli abbonamenti per i parcheggi di superficie. In particolare si rende noto che ogni richiesta per il rilascio e il rinnovo degli abbonamenti può essere effettuata per posta elettronica all’indirizzo parcheggi@ternireti.it. La documentazione e la modulistica saranno a breve disponibili nel sito aziendale alla pagina www.ternireti.it/parcheggi.htm. La domanda di rilascio/rinnovo deve essere inviata per posta elettronica insieme con la ricevuta di avvenuto pagamento, effettuato tramite bonifico sul conto corrente BCC Umbria Credito Cooperativo – codice Iban: IT94I0707514403000000710139 – intestato a Terni Reti Surl; nella causale specificare il tipo di abbonamento richiesto. L’ufficio prenderà in carico le richieste e, a fronte di documentazione corretta e completa del pagamento, invierà per posta elettronica al richiedente la copia dell’abbonamento che va stampato ed esposto sul cruscotto dell’auto. Il titolo in originale sarà stampato e conservato presso l’ufficio gestione abbonamenti parcheggi di superficie sito nel parcheggio di San Francesco piano -1 settore giallo, telefono 0744.479756, e dovrà essere ritirato a fine emergenza. Per ogni chiarimento e informazione è possibile chiamare il numero 0744.479756 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30». «Ringrazio per il servizio Terni Reti – dice l’assessore alla mobilità Leonardo Bordoni – e mi auguro che questa soluzione semplificata possa venir incontro alle esigenze dei cittadini. In questa fase di emergenza stiamo cercando di attuare le soluzioni più semplici e di buon senso, sempre però nel rispetto della normativa».

