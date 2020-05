Covid Umbria, attuali positivi sono 257

Alle ore 8 di sabato 2 maggio in Umbria, dall’inizio dell’emergenza coronavirus, sono 1.394 le persone risultate positive al Covid-19. Numero che comprende anche guarigioni e decessi. L’incremento nelle ultime 24 ore è stato di 1 unità – relativa al territorio comunale di Terni – a fronte di un numero di tamponi modesto, complice la festività del 1° maggio: 310 per un totale di 38.072.

Attuali positivi e guarigioni

Scendono ancora gli attuali positivi, ora 257 (-15) in ragione di ulteriori 16 guarigioni ‘ufficiali’ registrate nelle ultime 24 ore. Il totale dei guariti sale così a 1.069 persone. I ‘clinicamente guariti’ sono invece 61 (-7 rispetto a venerdì mattina). Invariato il numero dei decessi in Umbria legati all’epidemia: 68.

Ricoveri e isolamenti

Stabili i ricoveri di persone positive negli ospedali regionali – sono 73 – così come i pazienti in terapia intensiva (13). Alle ore 8 di sabato mattina ci sono, in Umbria, 831 persone sottoposte ad isolamento domiciliare (-74) e sempre alla stessa data, sono in tutto 15.851 coloro che sono già usciti dalla ‘misura’ (+109).

