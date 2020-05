Arcuri: «Con queste mascherine i bambini torneranno a scuola»

Nel corso della conferenza stampa che si è tenuta questa mattina il commissario per l’emergenza coronavirus Domenico Arcuri ha fatto il punto sulla ‘fase due’ che inizia lunedì: «Dobbiamo essere consapevoli che inizia una sfida ancora più difficile», ha detto.

EMERGENZA CORONAVIRUS

Le mascherine

Poi ha assicurato che le mascherine saranno disponibili per tutti e ha presentato in anteprima anche il prototipo delle mascherine per bambini (che vedete nella foto) e che dovrebbero consentire di aprire le scuole fin dal mese di settembre. Da verificare per quali bambini sarà destinato; a partire da quale età.

Il ‘secondo tempo’ della partita

«La relativa libertà che ognuno di noi sta per guadagnare deve essere governata in funzione della salute di tutti noi. Dovremo immaginare uno scambio ragionevole tra la libertà relativa e la salute. Finora abbiamo fatto tutti moltissimi sacrifici, ma era solo il ‘primo tempo’ di una partita che non sappiamo quanto durerà e come finirà. Da lunedì comincia il secondo tempo e il risultato finale dipende da noi».