‘Fase due’ Otricoli, ok a ricerca asparagi

‘Fase due’ in arrivo e, al netto delle linee governative contenute nell’ultimo Dpcm, i singoli Comuni in queste ore stanno lanciando chiarimenti in merito a ciò che sarà consentito. Per quel che concerne il Ternano lo ha fatto venerdì mattina l’amministrazione di Otricoli guidata dal sindaco Antonio Liberati.

L’elenco: cimiteri riaperti

Lunga la lista di chiarimenti: «Dal 4 maggio, in considerazione di un aumento di contatti, si rende obbligatorio nei centri abitati di Otricoli e Poggio l’uso della mascherina; nei luoghi chiusi o si portano i guanti o, in alternativa, deve esserci disponibile un sanificante per le mani; da lunedì 4 (ore 9) riaprono al pubblico gli uffici comunali; dalle 8 riaprono i cimiteri (saranno inviate linee guida); sarà possibile – sempre dallo stesso giorno – fare passeggiate sia per anziani che per bambini che, comunque, devono essere accompagnati da un adulto; sarà possibile fare passeggiate nelle campagne e nei boschi anche per la ricerca di asparagi; da martedì 5 riapre l’ecopiazzola».

L’invito

Il sindaco chiarisce un altro aspetto: «Chi ha la possibilità è bene che eserciti lo svago/lavoro nei propri spazi come orti e giardini, facilitando così il distanziamento sociale. Vi dico che confido molto nel grande senso di responsabilità finora dimostrato dalla maggior parte di voi, anche giovedì con la riapertura del mercato settimanale. Per questo gli organi preposti vigileranno, ma con discrezione».