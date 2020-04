Covid Umbria: boom di guariti, pochi tamponi

Dai dati aggiornati alle ore 8 di lunedì 13 aprile, 1.320 persone in Umbria (+1 rispetto al precedente aggiornamento) sono risultate positive al virus Covid-19 dall’inizio dell’emergenza: il numero comprende anche coloro che successivamente sono guariti o deceduti. Di queste, 956 in provincia di Perugia (invariato rispetto a ieri), 317 in quella di Terni (+1 rispetto a ieri) e 47 sono di fuori regione. Gli attualmente positivi sono 941 (-74 rispetto alla mattinata di domenica): 651 (-74) nella provincia di Perugia e 247 (invariato) in quella di Terni. In sostanza, una sola positività in più in 24 ore, un calo marcato degli attuali positivi – spinto dalle guarigioni – ma soltanto 68 tamponi eseguiti domenica (dopo recenti incrementi giornalieri, anche superiori ai mille test): la Pasqua ha decisamente influito.

EMERGENZA CORONAVIRUS – UMBRIAON

Il quadro dei guariti

I guariti sono 327 (+75 rispetto a ieri), di cui 274 provincia di Perugia (+74) e 53 in quella di Terni (+1). Risultano 316 clinicamente guariti (-12), di cui 251 residenti nella provincia di Perugia(-12) e 65 (invariato) in quella di Terni. I deceduti restano 52, 31 residenti nella provincia di Perugia, 17 in quella di Terni e 4 di fuori regione.

COVID: «VACCINO? SPERO ARRIVI A SETTEMBRE»

Ricoveri in lieve calo

Attualmente i ricoverati con Covid in Umbria sono 165 (-3 rispetto all’aggiornamento di domenica mattina): di questi, 112 (-3) sono residenti nella provincia di Perugia e 44 (invariato) in quella di Terni, 9 sono di fuori regione. I ricoveri nell’ospedale di Perugia sono 40 (invariato), 49 (invariato) in quello di Terni, 30 (-1) a Città di Castello, 36 (-2) a Pantalla, 3 (invariato) a Orvieto, 7 (invariato) a Foligno. Dei 165 ricoverati, 38 (-1) sono in terapia intensiva: 14 (invariato) nell’ospedale di Perugia, 14 (invariato) in quello di Terni, 5 (-1) a Città di Castello, 3 (invariato) in quello di Orvieto, 2 (invariato) a Foligno.

IN GITA DA TERNI A SPOLETO: TRE NEI GUAI

Isolamenti e tamponi, pochi

Le persone in isolamento domiciliare sono 2.586 (-208): di queste, 2.114 (-173) sono nella provincia di Perugia e 472 (-35) in quella di Terni. Sempre alle ore 8 del 13 aprile risultano 8.686 (+242) persone uscite dall’isolamento, di cui 6.924 (+169) nella provincia di Perugia e 1.762 (+73) in quella di Terni. Nel complesso entro le ore 8 del 13 aprile sono stati eseguiti 18.726 tamponi (+68 rispetto al precedente aggiornamento).

VIDEO – CASTELLUCCIO DESERTA IN TEMPO DI CORONAVIRUS

Porano, situazione in miglioramento

L’amministrazione di Porano ha aggiornato il quadro nella mattinata di lunedì: «Una Pasquetta con buone notizie – spiega il Comune -. I due cittadini risultati positivi che si trovavano in quarantena contumaciale a seguito dell’ordinanza del Sindaco sono definitivamente guariti. Il secondo tampone ha confermato l’esito negativo del primo. Nel frattempo abbiamo notizia che alcuni dei cittadini ricoverati negli ospedali della Regione siano in fase di netta ripresa. Abbiamo un nuovo caso di positività di un residente ricoverato che comunque stava già in isolamento da tempo. Per quanto riguarda la Casa di San Bernardino, abbiamo notizia dalla Usl che alcune suore sono risultate negative al primo tampone di controllo e si attende l’esito del secondo».

TERNI, ‘STANGATI’ DUE NEGOZI APERTI A PASQUA

Articolo in aggiornamento