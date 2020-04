Covid Umbria, ‘effetto Giove’ non scalfisce il trend

Alle ore 8 di martedì 28 aprile sono complessivamente 1.379 (dato che comprende guariti ufficiali e decessi) le persone risultate positive al Covid-19 in Umbria. Rispetto all’aggiornato di lunedì mattina, l’incremento registrato è stato di 9 unità, in larga parte – dati ufficiali sono attesi nel corso della giornata – dovuto all’emersione di nuovi casi positivi nel territorio comunale di Giove (Terni), ‘zona rossa’, a seguito dello screening massivo messo in atto dalle autorità sanitarie.

Trend confermato

Nonostante l’incremento, più sostenuto rispetto agli ultimi giorni, i positivi attuali continuano a scendere: alle 8 di martedì sono 351, con un calo di 19 unità. La diminuzione è legata alle guarigioni riscontrate nelle ultime 24 ore: 28 per un totale di 963 persone. I ‘clinicamente guariti’ (senza più sintomi e in attesa dell’esito del doppio tampone) sono 76 (-7). I deceduti sono al momento 66.

Ricoveri altro -10%

Continuano a scendere a buoni ritmi i ricoveri in Umbria legati all’epidemia da Covid-19: sono 97 alle ore 8 di lunedì 28 aprile, con un calo di 9 persone rispetto alle 24 ore precedenti. Di questi, 17 (+1) sono in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono attualmente 981 persone (+4) mentre sono in totale 14.594 (+494) quelle già uscite. I tamponi, fra lunedì e martedì mattina, sono tornati su livelli medi: 1.075 quelli eseguiti per un totale di 33.881 dall’inizio dell’emergenza.

