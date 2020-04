Covid Umbria: 371 casi attuali, 106 ricoveri

Alle ore 8 di lunedì 27 aprile, dall’inizio dell’emergenza Covid-19 in Umbria, sono 1.370 i casi complessivamente riscontrati sul territorio regionale: 2 in più rispetto all’aggiornamento di domenica mattina. Il numero comprende anche guariti ‘ufficiali’ e decessi. Gli attuali positivi, nelle ultime 24 ore, sono scesi di 6 unità: al momento sono 371. Relativamente pochi i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore: 237 per un totale di 32.806.

Guarigioni, ricoveri, isolamenti

Otto le guarigioni ‘ufficiali’ in più che portano il numero complessivo a 935. Sono 83 i clinicamente guariti (+2). Restano 65 i decessi legati alla diffusione del virus in Umbria. Alle ore 8 di lunedì sono ricoverate 106 persone (-2), 16 delle quali (-1) in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 977 (-31) mentre risultano 14.100 (+36) quelle già uscite dall’isolamento.

Otricoli riapre il mercatino per gli alimenti

Otricoli si rimette in moto gradualmente rispettando le norme e riattivando alcuni settori economici. Lo annuncia il sindaco, Antonio Liberati, che giovedì 30 aprile riaprirà il mercatino settimanale di via Roma, anche se solo per i prodotti alimentari. In una comunicazione ai cittadini, Liberati informa che, fermo restando l’uso di distanze e presidi, può iniziare anche il settore artigianale, «all’interno – specifica il sindaco – della propria attività eseguendo quelle manutenzioni e lavorazioni necessarie al fine di farsi trovare con il materiale pronto per la consegna al momento della ripartenza. Era mia intenzione – aggiunge Liberati – riaprire anche i cimiteri nei giorni festivi e prefestivi a partire da sabato 25 aprile, presidiati dai volontari della protezione civile e dai carabinieri in congedo, ma una direttiva prefettizia odierna non lo consente». Sul fronte sanitario il primo cittadino sottolinea il fatto che Otricoli è al momento ‘Covid zero’, non essendosi registrato nessuno caso fino ad ora. «Il coronavirus da noi probabilmente non è circolato», rimarca il sindaco che però avverte: «Questo potrebbe significare che la nostra popolazione non ha anticorpi e che pertanto risulterebbe particolarmente sensibile ad una eventuale ondata di ritorno che si dovesse verificare da qui alla disponibilità di un vaccino, che le autorità ipotizzano tra oltre un anno. Abbiamo capito che le misure ci sono e vanno rispettate. Ciò non toglie che, ferme restando queste accortezze, possiamo e dobbiamo riappropriarci di una parte della nostra libertà. È per questo che da oltre dieci giorni – ricorda il sindaco – ho scritto che la lavorazione dei campi, includendo anche orti e giardini, non può che far bene sia all’ambiente che alle persone che la esercitano e ad Otricoli, in considerazione della sua vocazione agricola, sta sicuramente aiutando molte persone. È sempre per questo motivo che è stata riaperta la fontanella dell’acqua».

Arrone, c’è ‘Non siamo soli’

Nel comune del ternano, via all’iniziativa di solidarietà ‘Non siamo soli’: due le maglie ideate dall’amministrazione comunale che saranno in vendita per raccoglire fondi da destinare alla Protezione civile. «Una, con lo skyline del Castello, da sempre simbolo di uno dei Borghi più belli d’Italia, con la torre civica bene in evidenza e da alcuni giorni illuminata con il tricolore grazie al progetto del maggiaiolo Daniele Aiani. Sull’altra maglia è invece rappresentata la mappa del paese sulla quale sono indicati i nomi delle frazioni, cuore pulsante della comunità ritrovata in un momento di difficoltà», le parole del sindaco Fabio Di Gioia: «’Non siamo soli’, ‘Insieme si può’, questi i messaggi veicolati dalle maglie, che diventano strumento che tende ad avvicinarci rimarcando il nostro senso di appartenenza e la solidarietà nel periodo di distanziamento sociale. Solo insieme riusciremo a superare questo momento difficile. Negli ultimi giorni solo buone notizie: diversi positivi al Covid-19 nel nostro comune, sono guariti, segno che siamo già sulla buona strada». Il ricavato delle maglie sarà devoluto alla protezione civile Ferriera.

Paparelli e la richiesta per bar, ristoranti, pizzerie, rosticcerie e gelaterie

Il consigliere regionale del Pd chiede alla Regione di adeguarsi «subito a quelle limitrofe e con una propria ordinanza anticipi la possibilità di realizzare

l’asporto per bar e ristoranti per consentire di anticipare quella che potrebbe essere una boccata d’ossigeno. Viste le dichiarazioni roboanti che si sono succedute in questi mesi di emergenza sanitaria mondiale in cui la presidente della giunta, Donatella Tesei, ha pensato bene di arrogarsi i primati

dell’Umbria nella gestione della pandemia, è arrivato il momento di far seguire i fatti e dare un segnale concreto, senza aspettare il Governo. Sette Regioni – tra cui Toscana, Lazio e Marche, hanno già provveduto – chiude Paparelli – ad anticipare le misure dell’ultimo Dpcm riguardanti l’asporto già per questo weekend. È il caso che anche l’Umbria si adegui, per consentire a queste piccole e micro imprese, che costituiscono da spina dorsale della nostra economia, di respirare».