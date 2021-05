Piediluco, katana con lama nell’auto: 22enne nei guai

Un 22enne ternano è stato denunciato a piede libero, nella giornata di sabato, dai carabinieri del comando stazione di Piediluco (Terni). Il ragazzo è stato fermato a bordo della propria auto in vocabolo Piano di Canale – fra Piediluco e Ventina – e quindi controllato. Accertamento che ha fatto emergere, nel baule posteriore del veicolo, la presenza di una katana con lama lunga circa 60 centimetri. Un’arma della quale il giovane non ha saputo giustificare il possesso e per questo è stato denuciato per detenzione illegale di armi od oggetti atti ad offendere.

