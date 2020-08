Terni, infortuni alla Cascata: soccorse due escursioniste

Giornate intense, quelle di fine agosto, per il Soccorso alpino speleologico dell’Umbria. Per gli interventi sul territorio – numerosi nel weekend appena trascorso – ed anche fuori regione, in supporto, come in occasione della ricerca di un disperso nella penisola sorrentina, ritrovata domenica intorno alle ore 12 in buone condizioni di salute.

Cascata delle Marmore, soccorse due escursioniste

La settimana, poi, è iniziata con due interventi, entrambi a Terni nella giornata di lunedì all’intero del parco della Cascata delle Marmore. Dapprima per una donna – K.P. di 45 anni – rimasta infortnata ad una gamba e trasportata fino all’ambulanza, e poi per un’altra escursionista – A.A. di 29 anni – con un infortunio del tutto analogo. Anche in questo caso gli adetti del Sasu – tecnici e sanitari – hanno raggiunto la donna, prestando le prime cure per poi affidarla agli operatori del 118 che hanno provveduto al successivo trasporto in ospedale.