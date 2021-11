Terni, restyling piazza Tacito: affidato l’appalto, lavori in partenza. Intanto test idrici per la fontana

di S.F.

Per la fontana di piazza Tacito – l’obiettivo conclusione del cantiere entro il 2021 a questo punto diventa più che improbabile – i lavori proseguono e lunedì c’è stata anche una prova del sistema idrico. Dall’inizio della prossima settimana invece ci sarà una novità per l’area circostante: è stato affidato l’appalto per gli interventi di manutenzione straordinaria, recupero funzionale della pavimentazione pregiata e rimodulazione della circolazione stradale (lato viale della Stazione) alla ditta Piconi Evidio di Piconi Gian Carlo con un ribasso di poco superiore al 10%.

Lavoro in partenza

Si procederà a stralci per evitare problemi di viabilità e il via, salvo cambiamenti in extremis, ci sarà lunedì. In estrema sintesi ci sarà il ripristino della pavimentazione con tempi di esecuzione – fu specificato in commissione consiliare lo scorso 23 settembre – fissati in circa un mese: il cantiere sarà gestito in sezioni con operazione sul sottofondo. Prevista l’asportazione dei sanpietrini, la bonifica della soletta e risanamento con resine. Per far ‘maturare’ il getto di cemento ci vorranno tra i dieci ed i quindici giorni. Ovviamente senza aver concluso quest’opera non si può terminare l’operazione fontana e facendo un paio di calcoli – oltre ai lavori da ultimare – è difficile pensare che la restituzione completa ai cittadini possa avvenire prima di gennaio 2022. L’impegna di spesa complessivo originario è di 200 mila euro. Sul tema, come noto, c’è stato un cambiamento in corsa dopo che l’Ordine degli architetti aveva evidenziato più di qualche perplessità sul progetto.