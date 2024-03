Terni, stadio-clinica: verso la convenzione e progetto esecutivo

Il presidente della Ternana Nicola Guida lo aveva annunciato nei giorni scorsi e ora c’è l’invio concreto dopo le sollecitazioni partite dal Comune. C’è il sì della società di via della Bardesca rispetto alla volontà di proseguire l’iter tecnico/amministrativo per la realizzazione del complesso progetto stadio-clinica da oltre 62 milioni di euro (ci riferiamo al dato 2022, magari sarà formalmente aggiornato) attraverso il project financing basato sulla Legge Stadi. Storia ancora lunga. Uno step utile anche per la convenzione in scadenza per l’utilizzo del ‘Libero Liberati’. Palla in mano in particolar modo al Rup, l’architetto Piero Giorgini.

Gli step

Ora – ovviamente è tutto da mettere nero su bianco in atti amministrativi, al netto di quelli già noti perfezionati durante l’era Latini – i prossimi passaggi formali sono la firma della convenzione specifica tra le parti, il lavoro sul progetto esecutivo e il permesso di costruire. Non prima di aver sistemato gli adempimenti del caso (i posti convenzionabili per la provincia di Terni sono 80, in origine si parlava invece di 95). Alla base di tutto c’è il verbale di concordamento del marzo 2023 approvato dall’allora giunta in seguito alle risultanze della conferenza di servizi decisoria della Regione Umbria. Nei mesi scorsi è stato chiarito dai diretti protagonisti che, grazie alle normative vigenti, il tutto può essere affidamento in modo diretto senza necessità di passare da un bando. La casa di cura privata sarebbe costruita sul terreno di proprietà della Ternana Women tra via XX Settembre e strada Santa Filomena (42.644 mq), lo stadio (si muoverebbe la Ternana in tal senso) nell’ubicazione attuale a stralci. Di certo se ne parlerà ancora per un bel po’. A lanciare la notizia nella prima mattinata è stato il portale Sporterni. Niente da fare dunque per l’alternativa (per lo stadio) presentata dall’ingegnere Sandro Corradi.

