di S.F.

Due autobus ad idrogeno arriveranno entro dicembre 2025 e la stazione di rifornimento in via Angelini – non distante da Confartigianato – sarà completata entro la fine del 2027. Succede allora che a Terni è stata scelta un’area temporanea da mettere a disposizione dei mezzi: il Comune punta su via del Centenario, vicino all’impianto sportivo della Fitarco. A dare il via libera è il dirigente ai trasporti Paolo Grigioni.

PRIMAVERA 2025, L’ACQUISTO DI 2 AUTOBUS AD IDROGENO PER QUASI 2 MILIONI DI EURO

TERNI, TPL E AUTOBUS: IL PIANO DA QUASI 30 MILIONI

IL PROGETTO LIFE3H

Il problema nasce dal fatto che è ancora in corso la validazione del progetto ‘base’ per la stazione di rifornimento degli autobus ad idrogeno di via Angelini. Manca ancora un bel po’ per la realizzazione del progetto. «Nelle more della realizzazione della stazione fissa, è necessario avere a disposizione un sistema provvisorio per rifornire di idrogeno i bus, sia per effettuare il collaudo sia per avviare le prove su strada e, appena possibile, l’esercizio sulle linee urbane». Di mezzo c’è infatti la messa a terra del progetto Life3H.

2021, TERNI VERSO GLI AUTOBUS AD IDROGENO

SETTEMBRE 2023, STAZIONE IDROGENO: PROGETTO IN MANI MARCHIGIANE

L’INDIVIDUAZIONE DELL’AREA IN VIA ANGELINI: IN ARRIVO LA STAZIONE DI RIFORNIMENTO

Conferenza di servizi interna e semaforo verde con prescrizioni: «L’obiettivo del progetto – viene specificato – è quello di sistemare provvisoriamente l’area comunale, sita in via del Centenario 100, per l’ingresso di un mezzo mobile attrezzato per rifornire di idrogeno gli autobus alimentati ad idrogeno, così da consentire entro il mese di dicembre 2025 il collaudo dei mezzi acquistati». C’è anche da rendicontare il Mit su tutta la vicenda. A seguirla in prima battuta è il responsabile del procedimento, l’architetto Andrea Cecilia. Tre le direzioni interessate oltre a quella che firma: governo del territorio per la compatibilità con il piano di protezione civile multirischio, urbanistica per l’allestimento e sport per le attività sportive presenti.