Umbria, un solo Covid+ su 1.302 tamponi

Dai dati aggiornati alle ore 8 di mercoledì 15 aprile, 1.322 persone in Umbria (+1 rispetto al precedente aggiornamento) risultano positive al virus Covid-19: il dato include tutti i positivi dall’inizio dell’emergenza, compresi guariti e deceduti. Gli attualmente positivi sono 898 (-40 rispetto a martedì mattina). I guariti sono 370 (+40), i clinicamente guariti sono 316 (invariato). I deceduti sono 54 (+1) per un indice di letalità pari a 4,08.

Ricoveri, isolamenti, tamponi

Attualmente sono ricoverati in 159 (-5 rispetto al precedente aggiornamento): di questi, 37 (invariato) sono in rianimazione. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.996 (-413). Dall’inizio dell’emergenza sono usciti dall’isolamento 9.354 soggetti. Nel complesso entro le ore 8 del 15 aprile, sono stati eseguiti 20.243 tamponi con un incremento di 1.302 rispetto alle 24 ore precedenti: dopo tre giorni di ‘flessione’ dei test in concomitanza della Pasqua, il livello è tornato relativamente elevato.

Disabili, dall’Usl2 progetto per il sostegno a distanza di familiari e utenti

Nei centri diurni dell’unità operativa psicologia disabili adulti della Usl Umbria 2, anche su decisione di alcuni familiari, dal 10 marzo si sono ridotte in modo considerevole le presenze degli ospiti e quindi si è reso necessario rivisitare la progettazione dei servizi. Il 19 marzo è stata poi formalizzata la chiusura dei centri diurni e sono state chiamate tutte le famiglie per individuare i reali bisogni in un momento così complicato ed offrire sostegno ed assistenza. «Alcune famiglie – spiega la responsabile del servizio Nicoletta Valenti – non hanno ritenuto opportuno, per paura del contagio, avere aiuti a domicilio, altre invece hanno accettato di buon grado gli interventi domiciliari individuali». Il commissario straordinario della Usl 2 Massimo De Fino evidenzia che è stato richiesto ai vari servizi «di mettere in campo idee nuove ed uno sforzo straordinario per non lasciare soli i soggetti con disabilità e le loro famiglie in questo momento drammatico di emergenza sanitaria. La tutela delle persone fragili è per noi un elemento centrale e prioritario e, in presenza di rigorose ma necessarie norme anticontagio, dobbiamo attivare tutte quelle forme di assistenza alternative per garantire la continuità degli interventi assistenziali e di cura agli utenti e assicurare un aiuto concreto e un supporto ai familiari». È stato attivato, quindi, il servizio alternativo delle videochiamate di gruppo per supportare le famiglie ed assistere gli utenti. Un’attività che ha già mosso i primi passi e che si sta rivelando molto efficace. «Gli operatori delle cooperative del consorzio Ati (Actl, Alba, Casaligha ed Helios) si sono collegati attraverso la rete con videochiamate di gruppo – spiega la dottoressa Valenti – per programmare un ‘Piano B’ consistente nelle prestazioni a distanza con l’utilizzo dei cellulari, dei computer o dei tablet e, grazie a diverse piattaforme online, è stato possibile organizzare un calendario giornaliero di appuntamenti individuali e di gruppo». Gli interventi sono stati poi monitorati attraverso colloqui telefonici con i familiari condotti direttamente dalla responsabile del servizio e dall’educatore professionale Stefano Lucaroni. Tale sistema permette di proseguire le attività programmate nei centri diurni ma diventa anche un modo per non abbandonare a se stesse le persone che dall’oggi al domani sono state costrette a riprogrammare in modo radicale la loro esistenza. «Le famiglie – dichiara la responsabile dell’unità operativa psicologia disabili adulti della Usl Umbria 2 – si dicono molto soddisfatte delle proposte avanzate e dell’innovativo progetto anche perché, attraverso questi aiuti, riescono a gestire senza grandissime difficoltà i loro figli. Noi ci siamo ed insieme possiamo fare la differenza. Seppur con modalità differenti – conclude – la settimana, per le famiglie, gli operatori e gli educatori, è quindi tutta impegnata grazie ad una attenta sensibilità e reciprocità di tutti. Credo che da un iniziale e sconvolgente problema, ne stiamo tutti traendo una valida risorsa».

