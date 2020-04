Coronavirus: «A Todi sono tutti guariti»

«Possiamo esultare perché ad oggi, in base ai tamponi effettuati, siamo certi che a Todi non c’è più il coronavirus. Se fosse possibile, per la felicità, vi abbraccerei tutti quanti», ad annunciarlo sulla pagina Facebook del Comune di Todi è il sindaco Antonino Ruggiano.

Tamponi negativi

«La grande fase di emergenza l’abbiamo superata, non significa che siamo tranquilli ma che ci stiamo difendendo alla grande. A Todi possiamo parlare quasi di miracolo: abbiamo avuto solo cinque contagi di cui tre da Perugia, uno da terni e uno da fuori regione. Di questi quattro sono guariti nei giorni scorsi e l’ultimo, finalmente, mercoledì mattina ha avuto due tamponi negativi. Ad oggi, quindi, possiamo esultare e in base ai tamponi effettuati siamo certi che a Todi non c’è più il virus. Se fosse possibile, per la felicità, vi abbraccerei tutti quanti. È una notizia straordinaria, non abbiamo più contagi ormai da circa 15 giorni, siamo relativamente sereni ma non possiamo mollare. Le persone in isolamento domiciliare in osservazione sono al momento 17, in calo dato che eravamo arrivati sopra ai 40, ma ormai la situazione va verso l’ipotesi di soluzione positiva, serena e di grande soddisfazione. Tutto questo è dovuto al lavoro di una squadra che è la città di Todi, una cosa di cui dobbiamo essere tutti orgogliosi, ognuno ha fatto il suo in base al proprio dovere o compito».