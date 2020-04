Covid Umbria, tamponi risalgono. I positivi no

Dall’inizio dell’emergenza, sono complessivamente 1.321 i casi di Covid-19 riscontrati in Umbria – numero che comprende anche guarigioni e decessi – con un incremento di una persona rispetto al dato di lunedì mattina. I tamponi effettuati in più sono stati 215 – meglio del giorno precedente (68) ma comunque sotto la media – mentre gli attuali positivi sono 938, con un decremento di 3 unità (erano 941). Dopo giorni senza ulteriori decessi, purtroppo ne è stato registrato uno che porta il totale a 53.

I positivi e i ricoverati

Le guarigioni salgono a 330 (+3 nel confronto con lunedì), i clinicamente guariti sono invece invariati (316). Dei 1.321 pazienti positivi, sono attualmente sono ricoverati in 164 (– 1). Di questi 37 (-1) sono in terapia intensiva. Infine gli isolamenti domiciliari: sono attualmente 2.409 (-177), mentre ad esserne usciti sono in 8.941 (+255).

Giove tocca quota 33

Intanto a Giove, unica ‘zona rossa’ in vigore in Umbria – Pozzo (Gualdo Cattaneo) è ormai ‘libera’ -, si sale a 33 casi di Covid-19. «Situazione stazionaria – la comunicazione notturna del sindaco Alvaro Parca – con aumento di un solo caso positivo sui numerosi prelievi effettuati. Mancano ancora i risultati di vari tamponi ed altri ne sono stati fatti lunedì e molti altri sono previsti martedì e mercoledì. Aspettiamo e speriamo».

Terni, proroga ordinanze mascherine e spostamenti

Il sindaco Latini ha firmato i provvedimenti per prorogare fino al 3 maggio le ordinanze già esistenti per l’obbligo di mascherine e guanti nei luoghi chiusi e limitazioni degli spostamenti.

Polizia provinciale Terni: presente

Ha riguardato soprattutto le aree lontane dai grandi centri urbani l’attività di controllo della polizia provinciale di Terni, messa in atto anche nei giorni della Pasqua. Le pattuglie hanno monitorato il rispetto del Dpcm governativo, aggiungendo servizi informativi sulle principali tematiche di interesse della popolazione. Servizi di vigilanza sono stati svolti lungo le strade di competenza provinciale, aree e parchi, distribuendo ai cittadini anche moduli di autocertificazione. Nessuna violazione è stata riscontrata durante i controlli. «La polizia provinciale, che ringrazio, ha svolto puntualmente e con professionalità i servizi assegnati cercando di aiutare i cittadini e orientandoli verso i giusti comportamenti da osservare – commenta il presidente della Provincia di Terni, Giampiero Lattanzi -. Il loro apporto è importante al pari delle altre forze dell’ordine, a dimostrazione che chi voleva cancellare il Corpo provinciale non aveva alcuna fondata ragione per sostenerlo, a differenza di chi, invece, sottolineava la sua importanza per il territorio. Mi auguro – conclude Lattanzi – che, terminata l’emergenza Covid, si apra una fase di ripensamento generale del ruolo istituzionale delle province che comprenda naturalmente anche le funzioni svolte dalla polizia provinciale, non solo in termini di sicurezza pubblica ma anche di sorveglianza e controllo ambientale del territorio».

Donazioni per il ‘San Giovanni Battista’ di Foligno

Diverse le donazioni per la struttura complessa di pneumologia. Si sono fatti avanti Lions Club, Rotary Club, Tardioli Alfredo srl, Btree, Officine di Trevi, Colorificio Mariotti, Erreppi, Pavi, Bazzica, Scai S.p.A., Co.Me.Ar srl, Fabiana Filippi S.p.A., Ventisettetredici srl, Dinamica cooperativa sociale, Brugnoni group, Tempolibero – Valle umbra servizi, associazione Rha eventi, Umbra servizi srl, associazione Nel nome del rispetto e Fertitecnica Foligno. «Il commissario straordinario della Usl Umbria 2 Massimo De Fino insieme alla direzione strategica aziendale, al direttore medico dell’ospedale Luca Sapori, al direttore Francesco Merante e tutto lo staff medico e infermieristico della struttura complessa di pneumologia, rivolgono un sentito ed affettuoso ringraziamento a tutti coloro che, con lodevoli gesti di generosità, solidarietà e vicinanza, hanno potenziato la risposta sanitaria ed ospedaliera per vincere questa difficile sfida contro il covid-19».

