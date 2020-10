Terni, il Covid ‘tocca’ anche la ‘Nucula’

Informazioni certe e dettagliate – a sentire i genitori ma pure chi, come noi, ha cercato di ottenerle dalla stessa scuola – pare sia davvero complicato recuperarne, sicuramente più che altrove e il riferimento è a quei dirigenti scolastici che hanno prontamente illustrato, nei limiti che il buonsenso e la stessa legge impongono, la situazione dopo la positività di qualche alunno o di figure relative al personale. Anche per questo la richiesta, rinnovata, è di poter sapere cosa stia accadendo alla scuola media ‘Orazio Nucula’ di Terni – facente capo alla direzione della ‘Leonardo da Vinci’ – dove una classe e diversi docenti sono stati posti in quarantena. Il motivo sarebbe da ricondurre alla positività di un’alunna al Covid-19, non certo una novità per le scuole non solo ternane, ma di tutto il mondo, ed anche – pare – di almeno un’insegnante. Così chi si è trovato a transitare di fronte alla classe ‘in quarantena’, è rimasto colpito da quelle transenne che dicono tutto e nulla. La sanificazione degli spazi sarebbe stata compiutamente eseguita ad inizio settimana. Ciò che lascia perplesse le famiglie è però l’assenza di indicazioni, anche minimali, dalla scuola su ciò che sia accaduto, lasciando al classico ‘tam tam’ – talvolta impreciso e condizionato dall’emotività del momento – il compito di far trapelare qualcosa. Obblighi per la scuola, in tal senso, non ce ne sarebbero al di là dell’attuazione delle procedure del caso. Ma un po’ di trasparenza – è l’osservazione che giunge anche alla nostra attenzione – viene ritenuta dalle stesse famiglie importante e potenzialmente tranquillizzante rispetto al ‘nulla’.

