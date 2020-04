Gualdo Tadino, obbligo di mascherine e guanti

Ordinanza del sindaco di Gualdo Tadino (Perugia), Massimiliano Presciutti, che impone l’utilizzo dei dispositivi di protezione – guanti in lattice monouso e mascherine – ogni qual volta si esce dalla propria abitazione: «Con decorrenza immediata e fino a revoca del presente atto – è scritto nell’atto -, su tutto il territorio comunale di Gualdo Tadino è fatto obbligo a tutti i cittadini, ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione, di adottare tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando guanti monouso e mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente provvedimento è punito ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020 n.19».

VIDEO – LO SFOGO DEL SINDACO DI GUALDO TADINO

EMERGENZA CORONAVIRUS – UMBRIAON