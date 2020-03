Covid Umbria: 884 casi, 112 in ambito sanitario

Alle ore 8 di venerdì 27 marzo in Umbria sono positive al Covid 884 persone (+ 82 unità e quindi +10,22% rispetto all’aggiornamento precedente), mentre le guarigioni accertate salgono a 11. L’aggiornamento – fornito durante la videoconferenza per il nuovo piano per la rilevazione – è del direttore regionale della sanità, Claudio Dario. I ricoverati sono 195 (+5 unità rispetto al giorno precedente), 46 dei quali (+1) si trovano nei reparti di terapia intensiva.

Decessi e tamponi

I clinicamente guariti – coloro che ancora devono superare la ‘prova’ del doppio tampone per la conferma della negativizzazione – aumentano a 28. «Purtroppo abbiamo registrato il ventunesimo decesso nella serata di giovedì». Sono usciti dall’isolamento in 2.629. Superata quota 6 mila in merito ai tamponi effettuati. Circa i medici risultati positivi in Umbria, alla giornata di giovedì – ha spiegato Claudio Dario – sono 112 sanitari su un numero di tamponi che si aggira intorno ai 1.500.

Umbertide, sorveglianza sanitaria per 24 persone

Il Comune di Umbertide informa che al momento i soggetti in sorveglianza sanitaria residente nel comune sono 24. Resta a nove invece il numero delle persone positive al coronavirus: due ricoverate in strutture sanitarie e le restanti in isolamento domiciliare

Le imprese di Cna Umbria donano

Dopo gli otto ventilatori polmonari messi a disposizione del servizio sanitario regionale da Cna Umbria, sono in arrivo altri due acquistati in queste ore da alcune imprese associate. «Alcuni nostri dirigenti – afferma Roberto Giannangeli, direttore di Cna Umbria – hanno avviato un’iniziativa spontanea mettendo a disposizione risorse personali per l’acquisto di altri due ventilatori polmonari. Vorrei ringraziarli personalmente, si tratta del nostro presidente Renato Cesca e di altri componenti la presidenza regionale: Mauro Borgia, Enrico Ceccarelli, Antonello Cozzali, Roberta Datteri, Giancarlo Giovannetti, Piero Montanucci, Leonardo Santarelli, Ciro Schiaroli, Luigi Silvestrini, cui si sono aggiunti anche Fabrizio Salvanti, Giancarlo Cardinali e Giancarlo Fucili». Degli otto ventilatori già acquistati dalla Cna, tre sono arrivati alla protezione civile lo scorso fine settimana, mentre per gli altri manca ancora qualche giorno.

Distribuzione di mascherine a Guardea e sforzi per gli studenti a Montefranco

Il Comune di Guardea inizierà dalla prossima settimana la distribuzione delle mascherine di protezione contro il contagio da Covid-19. Lo annuncia il sindaco e presidente della Provincia di Terni, Giampiero Lattanzi. «Il Comune con fondi propri – afferma – ha acquistato una prima partita di 300 mascherine che saranno subito consegnate alle fasce più esposte e più deboli della popolazione seguendo i criteri stabiliti dalla protezione civile. Inoltre abbiamo già fatto partire gli ordini per l’acquisto di altre mascherine che nei prossimi giorni saranno consegnate una per ciascun cittadino fino alla copertura totale della popolazione». Il sindaco di Montefranco, Rachele Taccalozzi, racconta invece che «i nostri ragazzi sono in difficoltà, molti non capiscono, molti non hanno i mezzi per restare in contatto con le insegnanti e con la scuola e qui si apre un’altra di quelle belle pagine che rimarranno per sempre nei nostri cuori. Qualche giorno fa ho ricevuto una chiamata dalla dirigente dell’istituto comprensivo ‘G. Fanciulli’, Gabriella Pitoni, ed insieme abbiamo organizzato la consegna, ai bambini della scuola dell’infanzia, del materiale scolastico rimasto nelle aule al momento della sospensione delle lezioni. Le insegnanti lo hanno recuperato e la nostra polizia municipale lo ha riportato nelle case dei nostri bambini. Dopo qualche giorno, una nuova telefonata della dirigente, preoccupata per i bambini della primaria, per quelli più in difficoltà. La prof.ssa Pitoni mi ha inviato per posta elettronica delle schede per un bambino della primaria, a casa senza un computer ed isolato dal resto dei suoi compagni, che continuano a seguire lezioni on line. Quando, dopo una lunga giornata in comune, ho aperto la mail per stamparla, ho trovato una lettera indirizzata a quel bambino. Un raggio di sole, parole più calde degli abbracci che ci mancano tanto, parole scritte con il cuore delle insegnanti dalla scuola primaria di Montefranco. Mentre le leggevo ho sentito l’amore, la passione, la grandezza di un piccolo gesto, il calore di un abbraccio. Grazie alle maestre che hanno scritto la lettera, grazie alla dirigente che ha voluto farla avere al bambino insieme al materiale didattico, grazie a chi ci fa sentire vicini nonostante la distanza».

«Il Governo aggiorni l’elenco delle attività essenziali»

Le aziende agricole e forestali dedite al taglio della legna non sono state inserite, da parte del Governo, tra quelle che possono continuare a produrre al tempo del coronavirus. Una decisione assurda che purtroppo non tiene conto della strategicità di questo settore. Il taglio della legna, soprattutto nei territori collinari e montani alimenta il sistema di riscaldamento domestico. A nome di Forza Italia annuncio che chiederò al Governo di modificare il decreto ‘Cura Italia’ per inserire questa attività tra quelle fondamentali che potranno continuare ad operare». Così in una nota il deputato di Forza Italia Raffaele Nevi.

Avigliano Umbro, il Comune va avanti

Proseguono, nonostante le difficoltà, le attività dell’amministrazione comunale di Avigliano Umbro che ha trasferito online tutte le attività riguardanti consiglio comunale, giunta, ma anche riunioni istituzionali, grazie alla piattaforma di videoconferenze che ASMEL (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali) ha messo gratuitamente a disposizione di tutti gli enti locali italiani. La giunta comunale è stata convocata in via telematica nel pomeriggio di giovedì con il sindaco Luciano Conti e gli altri membri in collegamento video. «Questa modalità di lavoro istituzionale a distanza – riferisce l’ente – consente anche di rendere pubbliche le sedute, come quelle del consiglio comunale, continuando dunque a garantire la necessaria trasparenza».

Aggiornamenti a seguire