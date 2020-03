Covid Umbria, muore 73enne di Foligno

Trentaduesima vittima legata al coronavirus in Umbria. Il decesso è avvenuto nella notte fra domenica e lunedì all’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia. A perdere la vita – riferisce l’ufficio stampa – è stato un 73enne di Foligno, ricoverato nella terapia intensiva del nosocomio perugino. Si trovava in ospedale dallo scorso 13 marzo. Appresa la notizia, il commissario dell’azienda ospedaliera, Antonio Onnis, si è messo in contatto con il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, al quale ha voluto esprimere, anche a nome del personale sanitario, sentimenti di vicinanza ai familiari e alla comunità folignate.

