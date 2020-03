Covid Umbria, 24 morti Dolore ad Orvieto

Nel triste conteggio della Regione Umbria salgono a 24 i decessi di persone, alla prima serata di venerdì, legati al coronavirus. Nel primo pomeriggio di venerdì, intorno alle ore 13.40, una 88enne di Orvieto (Terni) è venuta a mancare nel reparto di medicina d’urgenza dell’ospedale ‘San Giovanni Battista’ di Foligno. Sempre venerdì è scomparso un altro orvietano: Gilberto Graziani, 73enne ricoverato dallo scorso 14 marzo nella terapia intensiva dell’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni.

Ricordo pieno di affetto

Profondo cordoglio nella città della Rupe per il 73enne: a dare la notizia e ricordarlo è l’associazione culturale ‘La Cava e i cavajoli’ di cui l’uomo faceva parte.«Ciao Gilberto! – scrive l’associazione – Volevi arrivare al 2040 per festeggiare in pompa magna il centenario della Chiesa della Cava e invece questo virus tremendo ti ha portato via in anticipo. Il piccolo Santuario della Madonna della Cava, la nostra associazione, l’intero quartiere e Orvieto tutta non saranno più gli stessi. I tuoi racconti, i tuoi ‘miracoli’, i tuoi progetti di feste e processioni da mille e una notte, il tuo attaccamento alle devozioni e alle tradizioni erano una delle pennellate più vivide del nostro rione. Ci stringiamo ai tuoi cari che si trovano a vivere questo terribile lutto in quarantena, e a tutti i tuoi cari. Questo bizzarro scherzo del destino ti ha negato perfino i funerali, che tu avevi progettato da tempo, forte della tua esperienza. Hai sempre detto che avresti voluto che le campane suonassero a festa. E domani lo faremo. Riposa nella pace dei giusti».

Anziana muore a Pantalla

Venerdì mattina è morta all’ospedale della Media Valle del Tevere di Pantalla una donna di 83 anni residente fuori regione, a Sansepolcro (Arezzo), positiva al Covid-19. La paziente era ricoverata dal 19 marzo, dopo essere stata trasferita dall’ospedale di Città di Castello.

Orvieto, un altro lutto

Nella serata di giovedì un’altra orvietana, 84enne risultata positiva al coronavirus, era deceduta all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni dove si trovava ricoverata dallo scorso 11 marzo.

Il cordoglio del sindaco di Orvieto

Così il sindaco orvietano, Roberta Tardani: «È la giornata più nera per la nostra città da quando è iniziata la battaglia contro questo maledetto nemico invisibile che stravolge le nostre vite e continua a portare dolore nelle nostre case. Oggi Orvieto (giunta a cinque persone decedute, residenti sul territorio comunale, ndR) paga un tributo altissimo: famiglie che perdono affetti, una comunità che si ritrova più povera. Ai parenti vanno le mie personali condoglianze, quelle dell’amministrazione comunale e l’abbraccio più affettuoso della città di Orvieto che ora più che mai deve idealmente stringersi per trovare la forza di superare questo momento cosi difficile».

