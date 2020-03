Covid Umbria, altro decesso ad Orvieto

Sono diventati 31 – fra la prima serata di sabato e la mattina di domenica – i decessi legati al coronavirus in Umbria: 18 riguardano persone residenti in provincia di Perugia, 12 in quella di Terni ed uno è relativo ad una donna originaria della provincia di Arezzo ma che si trovava ricoverata a Pantalla. Dall’ultimo aggiornamento c’è stato un incremento di 2 persone: una di queste era un 74enne di Orvieto, venuto a mancare sabato sera all’ospedale ‘Santa Maria della Stella’ e giunto al nosocomio già in gravi condizioni.

COVID UMBRIA, LA GIORNATA DI DOMENICA 29 MARZO

