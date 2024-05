Foligno: botte in casa. Arrestata una 33enne

L’intervento della polizia di Foligno, venerdì sera, è scattato presso un’abitazione del centro storico dove era in atto una lite fra un uomo e una donna. Sul posto, gli agenti hanno identificato entrambi e ricostruito la situazione: la 33enne già nota per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di droga, avrebbe aggredito l’uomo che era con lei in casa, fra insulti e percosse. Quest’ultimo ha chiesto aiuto alla polizia e durante l’intervento, la 33enne si è mostrata ‘su di giri’ anche nei confronti degli agenti, bersagliati da insulti e presi a calci nel tentativo di raggiungere e aggredire colui che aveva chiamato le forze dell’ordine, vero obiettivo della furia della donna. Che alla fine è stata arrestata per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

