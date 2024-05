Il figlio fa un ‘dispetto’ al parco, il papà chiede scusa via social. «Lo vorrei fare di persona»

Un bel gesto incarnato da un bel messaggio, che riconcilia con il senso civico, l’educazione e il rispetto. È quello compiuto da un genitore di Perugia, il signor Moreno, che via Facebook – è accaduto il 20 maggio scorso – si è scusato per quanto compiuto dal proprio figlio, che ha 7 anni, in un parco di Ponte San Giovanni (Perugia). Parliamo di cose fra bimbi, scherzi e gesti che non sono certo gravi, ma che all’educatore attento – e Moreno dimostra di esserlo – non sfuggono affatto. Con tanto di azioni correttive, private – nell’anbito familiare – e pubbliche – il messaggio in questione. A riportare la notizia è ‘Il Messaggero-Umbria‘ con un articolo a firma di Egle Priolo.

Così scrive Moreno nel suo post, pubblicato in un gruppo di Ponte San Giovanni: «Buonasera, mi scuso innanzitutto per questo post ‘privato’. Sabato pomeriggio (18 maggio, ndR) all’incirca alle 17 al parco Bellini, mio figlio […] accompagnato da mia suocera, durante giochi/litigi tra bimbi ha tirato, ricoprendolo, della polvere bianca un bambino piú piccolo di lui, credo straniero, non di nostra conoscenza a cui chiedo scusa da parte mia e di tutta la mia famiglia! Vorrei porgere le nostre scuse di persona! Quindi prego chiunque sia a conoscenza dell’accaduto e/o conosca queste persone, di comunicarmelo al fine di porgere le scuse! Mi scuso pubblicamente in anticipo! Il mio recapito è […]».

Dagli altri utenti social, un’ondata di plausi e approvazioni per il comportamento del genitore. Di certo non uno di quelli soliti chiudersi ‘a riccio’ anche se in torto, pur di far valere una qualche ragione o sfuggire alle responsabilità. E infatti c’è chi apprezza senza mezzi termini: «Un esempio di come fare il genitore, educando e quando necessario scusandosi, complimenti! Basterebbe un po’ di educazione civica di genitori come lei per avere la speranza in futuro di avere ragazzi educati al rispetto della diversità e al rispetto degli altri, qualunque sia il loro Paese di origine! Siamo tutti uguali se ci rispettiamo e rispettiamo la legge!».