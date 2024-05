Non sono stati riscontrati, fortunatamente, danni a persone o cose a seguito della caduta in strada di un grande pino domestico, avvenuta sabato mattina in via Roma ad Umbertide. Sul posto sono intervenuti i carabinieri forestali per gestire la viabilità, mentre gli operai del Comune e i vigili del fuoco si sono occupati della rimozione. Si lavora per capire cosa abbia causato la caduta, dato che la pianta non presentava alcun segno di malattia.

