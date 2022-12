Riequilibrio sanità: 3.280 posti letto, 88,5% pubblici. Nel Ternano 95 accreditabili

I posti letto complessivi sono 3.280, dei quali l’88,5% pubblici (effettuando il calcolo ne risultano 2.903) ed i restanti privati con rapporto complementare «sostanzialmente simile a quello già esistente». Gli accreditabili nel Ternano sono 95: sono alcuni dei numeri riguardanti il nuovo piano di fabbisogni della rete ospedaliera umbra preadottato venerdì dalla giunta Tesei. Il documento sarà ora inviato al ministero della Salute per l’approvazione – magari con qualche numero da modificare – e la successiva adozione.

Scende il numero di posti per post-acuti

Da palazzo Donini viene spiegato che il piano «nasce allo scopo di servire i cittadini di ogni singolo territorio in modo appropriato, aumentare la produttività ed efficientare il sistema pubblico sanitario, anche attraverso un giusto dimensionamento dei posti letti per acuti e post acuti nelle strutture pubbliche e private complementari, compresi gli ospedali di comunità. I posti letto pubblici per acuti risultano incrementati rispetto a quelli realmente utilizzati che hanno risentito della fluttuazione conseguente alla gestione dei ricoveri determinati dalla pandemia; tale incremento si rende necessario per garantire la massima capacità di cura delle patologie più severe. Restano invariati i posti letto per post acuti per le discipline di unità spinale e neuroriabilitazione, mentre aumentano per la disciplina di recupero e riabilitazione funzionale. Cala il numero di posti per post-acuti, quasi totalmente di lungodegenza, ma sono più che compensati dai posti letto presenti nei 19 ospedali di comunità».

Le sperimentazioni gestionali

Nel piano sono identificate due aree disagiate e di confine per isolamento territoriale e caratteristiche logistiche, vale a dire Città della Pieve e Norcia, «cui si dà risposta grazie alla presenza di due ospedali con pronto soccorso h24. In Umbria, inoltre, vengono previste due sperimentazioni gestionali che riguardano gli ospedali di Umbertide e Castiglione del Lago, entrambi dotati di pronto soccorso operativi h24 ed un nuovo polo ospedaliero (cosiddetto Terzo Polo) su due sedi, Foligno e Spoleto, previsione che dovrà essere oggetto ora di specifica autorizzazione ministeriale».

I posti privati, stadio-clinica e il Ternano



Si passa al capitolo più al centro dell’attenzione negli ultimi anni: «I posti letto disponibili per la sanità privata complementare rimangono invariati per quel che riguarda i territori del Perugino e del Folignate, mentre, applicando i coefficienti della popolazione pesata su base provinciale, si prevedono 95 posti letto accreditabili nel Ternano. Il nuovo Piano, a regime integrale e performance verificata, consentirà risposte più appropriate e pertinenti ai bisogni di salute dei vari territori umbri e potrà avere riflessi positivi sul bilancio della sanità regionale», viene evidenziato. Da ricordare che il progetto rossoverde per stadio-clinica aveva come base del Pef – piano economico finanziario – i 100 posti letto da accreditare su un totale di 203. In ogni caso nulla è automatico: per l’assegnazione ci sarà uno specifico bando, step successivo all’autorizzazione a costruire. Si vedrà.

«Traguardo storico»

Un provvedimento – a parlare è il sindaco Leonardo Latini – che dispone «il riequilibrio complessivo di tutta la sanità umbra, in primo luogo quella pubblica e anche di quella privata. Anche per il Santa Maria di Terni, in questo senso, è previsto un incremento dei posti letto pubblici. Per la prima volta inoltre per la sanità privata vengono applicati coefficienti di calcolo coerenti con la distribuzione della popolazione e nel ternano si prevedono 95 posti letto accreditabili. Ferma restando la priorità per il sistema della sanità pubblica, ritengo che questo criterio di riequilibrio adottato coerentemente dalla giunta regionale, che interessa anche il settore privato complementare, rappresenti un’occasione per chi vuol fare sanità privata nel nostro territorio, anche in considerazione delle progettualità presentate che comprendono peraltro interventi d’interesse pubblico». I consiglieri comunali della Lega Terni sottolineano che «per la prima volta nella storia della Regione Umbria, il territorio ternano ha ottenuto il riconoscimento di 95 posti letto della sanità privata convenzionata oltre ad un incremento dei posti letto pubblici disponibili. Dopo 50 anni di sinistra e le promesse mai mantenute del Partito Democratico che si è dimostrato completamente disinteressato alle sorti del sud dell’Umbria, si arriva al tanto atteso riequilibrio territoriale in tema di sanità pubblica e privata. Un traguardo storico, raggiunto grazie al lavoro e all’impegno della governatrice Donatella Tesei e dell’assessore Luca Coletto che in solo tre anni di governo regionale hanno saputo intercettare le esigenze della nostra città, più volte palesate dalla Lega, trasformando le promesse in fatti concreti. Il riequilibrio territoriale avviato consentirà di potenziare le risposte sanitarie che le strutture del territorio saranno in grado di offrire ai pazienti, garantendo una sinergia tra la sanità privata convenzionata e le opportunità assicurate dall’incremento di posti letto pubblici, condizione che valorizza ancora di più il percorso orientato alla realizzazione del nuovo ospedale di Terni. Ancora una volta la Lega Terni dimostra di saper lavorare per il territorio e per i cittadini, grazie ad una collaborazione fattiva con la Regione Umbria. I consiglieri hanno più volte lavorato per arrivare ad un riequilibrio dei posti letto, in particolare nell’ambito della seconda commissione consiliare e attraverso il confronto con l’assessore Coletto e i vertici della sanità regionale».



«Una svolta»

Soddisfatto anche il presidente del consiglio comunale di Terni, Francesco Maria Ferranti: «Una svolta storica per la sanità di questa regione. Con il centrodestra che governa la regione, l ‘Italia e il capoluogo Terni è stato sancito ciò che fino a tre/quattro anni fa era impensabile. L‘area del Ternano secondo il principio della prossimità delle prestazioni avrà più posti letto per ospedale, 562, e ben 95 privati convenzionati con il sistema sanitario pubblico. Un plauso va al lavoro della presidente Tesei che ha mantenuto con i fatti le promesse fatte a Terni e di certo ha tenuto conto della costante sensibilizzazione da parte dell’amministrazione che governa Terni. Quello che ho sempre sostenuto e che oggi posso dire a gran voce è che la mia coalizione politica alla quale da 23 anni appartengo ha oggi dopo 18 anni di opposizione realizzato un sistema sanitario regionale che darà migliori risposte ai cittadini». Rita Pepegna (FdI), presidente della II commissione comunale, auspica «che tutte le previsioni vengano messe in pratica e che siano praticabili. Il piano è condivisibile, mi auguro che ci sia un’attuazione reale nel più breve tempo possibile. Fondamentale la sinergia tra azienda ospedaliera e Usl Umbria 2 perché manca il personale».