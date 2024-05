Terni: conclusa con successo la rassegna di concerti a ‘Il Drago’

LA FOTOGALLERY

Si è conclusa con successo la prima stagione concertistica organizzata dal circolo ‘Il Drago’ di Terni. Otto concerti, dal 13 aprile al 25 maggio, sotto la magistrale direzione artistica del maestro Carlo Palleschi e che hanno letteralmente riempito il salone delle feste di palazzo Bianchini Riccardi, a pochi passi dal duomo di Terni. «Il circolo, vera istituzione storica della città di Terni – afferma il presidente de ‘Il Drago’ Enrico Franconi – ha voluto donare alla città una straordinaria stagione musicale, eventi totalmente gratuiti grazie all’impegno del nostro direttore artistico Palleschi e di tutti i nostri soci. Da sempre, dalla fondazione nel 1928, siamo il circolo dei ternani. Ci auguriamo che crescano le adesioni e che i ternani sappiano cogliere questa opportunità per avvicinarsi a un salotto che è un ambiente familiare e accogliente». Da Mozart a Rossini, da Ravel e Verdi, ma anche swing e sonorità della tradizione mediterranea, interpreti di fama internazionale, musica per tutti i gusti in un contesto storico e suggestivo come quello di palazzo Bianchini Riccardi, un ricco cartellone che ha visto il patrocinio del Comune di Terni. Sabato scorso il grande finale con lo Stabat Mater di Rossini eseguito con i solisti e il coro del conservatorio ‘Morlacchi’ di Perugia, un altro concerto che ha entusiasmato il numeroso pubblico presente in sala.